Il commercio globale rialza la testa: chi traina la ripresa

Per l'area Euro, nonostante la situazione di sostanziale lockdown, la situazione appare migliore del previsto. La variazione percentuale a 12 mesi dei volumi esportati è finalmente tornata a gennaio 2021 intorno allo 0% dopo 15 mesi di declino. Un dato non brillante, ma da valutare in una prospettiva temporale più ampia.

EUROZONA - ANDAMENTO DEI VOLUMI DELLE ESPORTAZIONI Variazione % 12 mesi - media mobile 3 mesi Loading...

Infatti per le economie europee lo shock pandemico è stato notevolmente più accentuato rispetto al calo del 2008-2009, raggiungendo un picco negativo sui 12 mesi del -23,5%. Inoltre il recupero nella seconda metà dell'anno ha subìto uno stop significativo a partire da novembre con il nuovo round di restrizioni all'attività economica.



La recrudescenza della pandemia nel vecchio continente ha ovviamente danneggiato maggiormente le esportazioni verso gli altri Paesi europei, che corrispondono a circa il 40% dei volumi totali. Non ne hanno risentito invece le esportazioni verso la Cina che ad oggi sono l'unica voce in crescita in termini di variazioni annuali.

EUROZONA - ANDAMENTO DEL VOLUME DELLE ESPORTAZIONI Variazione % 12 mesi - media mobile 3 mesi Loading...

All'interno delle singole macro-aree geografiche ci sono sorprese: spiccano in positivo le esportazioni verso la Polonia, e la Turchia tornate in crescita tendenziale da alcuni mesi. L'economia turca è risultata tra le più dinamiche nel terzo trimestre 2020 (+6,7%), incentivata dal costo del credito al netto dell'inflazione più basso del mondo.



Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? I dati flash sul PIL dell'area Euro nel quarto trimestre 2020 (Eurozona -0,8%, Italia -2%) mostrano come la tenuta dell'export abbia ridotto l'impatto negativo dei lockdowns. Il dato italiano infatti è tra i peggiori insieme a quello francese (-1,3%) per via del contributo negativo della componente estera netta, che è positivo invece per Germania e Repubbliche baltiche. In prospettiva le esportazioni continueranno ad avere un ruolo fondamentale nella limitazione del danno anche nel primo trimestre 2021.