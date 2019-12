Il commercio online spinge la crescita dei furgoni alla spina

Il nuovo alleato nel frattempo ha messo in listino l’e-Crafter dotato di un motore da 100 kW, 160 km di autonomia e velocità massima di 90 km/h, in attesa del modello di serie dell’ID. Buzz, atteso per il 2022 e basato sulla piattaforma Meb condivisa con la ID.3. Strategia tutta elettrica anche per Mercedes, ma più differenziata per il trasporto merci e passeggeri. Per le prime c’è l’eVito con motore da 84 kW e batteria da 41,4 kWh e 150 km di autonomia: il guidatore può ottimizzarla impostando la velocità massima a 80 o a 120 km/h. Per i secondi a breve ci sarà l’Eqv, versione elettrica del famoso vip shuttle: promette 405 km di autonomia con la sua batteria da 90 kWh e raggiunge 170 km/h.

Grande attesa c’è per il Ducato: il primo Fiat Professional arriverà nel corso del 2020, avrà motore da 90 kW e batterie di varia taglia per autonomie comprese tra 220 e 360 km (Nedc). Anche gli omologhi Peugeot Boxer e Citroen Jumpy seguiranno. E mentre la fusione con Psa potrebbe riservare altre sorprese, i francesi intanto hanno in programma di partire con i loro modelli di gamma media. Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro e anche Toyota Proace avranno nel 2020 una versione con batteria da 50 kWh e 200 km di autonomia e una da 75 kWh e 300 km. Nel 2021 sarà invece il turno rispettivamente di Partner, Berlingo, Combo Cargo e Proace City.