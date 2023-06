Il Competence Center di Torino rilancia sulle Pmi e investe sull’AI

Ascolta la versione audio dell'articolo

La stampa additiva, accanto alle applicazioni legate all’intelligenza artificiale, a disposizione delle Pmi per accelerare trasferimento tecnologico e trasformazione digitale. Il Competence Center del Politecnico di Torino, CIM 4.0, rilancia sul tessuto delle piccole e medie imprese e in occasione dell’Open day presenta i nuovi investimenti – oltre un milione di euro per ampliare le tecnologie della linea additive manufacturing e realizzare di un laboratorio di Intelligenza Artificiale dedicato alla manifattura – e traccia un bilancio dei primi tre anni di attività.

In totale sono stati 15 i milioni a supporto delle imprese che si sono rivolte al Competence Center specializzato nella manifattura 4.0 per attività di formazione, riunite nella Academy, o per consulenze e progetti focalizzati sul trasferimento tecnologico. Il piano del Cim 4.0 guarda ad un modello di «innovazione immersiva» e ad un «nuovo piano di transizione digitale e green targato 5.0 a favore delle piccole e medie imprese italiane», questi i punti di forza della programmazione futura del centro diretto da Enrico Pisino.

Andrea Tronzano, Ass. Sviluppo Economico Regione Piemonte

«Dopo i primi tre anni di attività del nostro Competence Center – spiega il ceo Pisino – era importante non solo presentare quanto realizzato in modo concreto, contribuendo a generare una conoscenza condivisa e consapevole della transizione digitale e green, ma anche raccontare il nuovo piano caratterizzato da investimenti continui, da una carta dei servizi di qualità e ancora più ricca guidati dalla voglia di contribuire a sviluppare nuove competenze e garantire l’eccellenza nel tempo del made in Italy».

Il centro di competenza con sede a Torino ha già implementato nella linea pilota dedicata all'Additive Manufacturing nuovi macchinari e tecnologie, per promuovere applicazioni realmente sostenibili, dedicate alla realizzazione delle batterie elettriche, ad esempio, o alle riparazioni delle attrezzature, all’alleggerimento dei prodotti abilitando l’impiego di materiali ad alte prestazioni.

Luca Iuliano, Presidente CIM 4.0

«È stato inoltre avviata la realizzazione di un nuovo laboratorio dedicato all'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di processi manufatturieri ad alta produttività, capaci di garantire qualità del prodotto, benessere e sicurezza dei lavoratori» sottolinea una nota diffusa dal CIM 4.0. Competere in modo più incisivo sui mercati globali scegliendo una roadmap contraddistinta da due pillar principali: innovazione tailor made e sostenibilità applicata. Questa la filosofia che ha ispirato l’azione del Competence Center che vuole continuare a fornire alle Pmi un aiuto completo per integrare le tecnologie di ultima generazione su propri casi d’uso.