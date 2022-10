Il compleanno insanguinato di Vladimir Putin

Anna Politkovskaja, secondo Putin, era nota soprattutto all’estero e poco in Russia, al di fuori dei circoli per la difesa dei diritti umani, e non aveva alcuna “influenza politica”. Ammesso che fosse vero, possiamo pensare che la reputazione di fronte al mondo per Putin non avesse alcuna importanza? E siamo autorizzati a credere che l’eliminazione di un altro grande oppositore, l’ex spia Aleskandr Litvinenko, avvenuta a Londra poco dopo – il 26 novembre dello stesso anno – fosse sempre un caso o magari un altro dispetto al presidente? Il tutto con le elezioni in vista.

Una scrittrice e una attivista per i diritti umani

Laureata con una tesi su Marina Cvetaeva, la poetessa finita suicida in una misera capanna a Elabuga, sul fiume Kama, durante gli anni di Stalin, Anna Politkovskaja era, come raccontava il marito e collega Aleksandr, qualcosa di più di una giornalista, una scrittrice e una attivista per i diritti umani. Nel suo tenere sempre lo sguardo all’altezza della gente comune si può accostare alla premio Nobel Svetlana Aleksievič, anche se i suoi testi sono caratterizzati da un tasso molto più alto di sdegno e accusa. Nella nota introduttiva sopracitata scrive: “Le analisi politiche le fanno i politologi. Io sono un essere umano tra i tanti, un volto nella folla di Mosca, della Cecenia, di San Pietroburgo o di qualunque città della Russia. Ragion per cui il mio è un libro di appunti appassionati, a margine della vita come la si vive oggi in Russia. Perché per il momento non riesco a fare un passo indietro e a sezionare quanto raccolto, come è bene che sia se si vuole analizzare un fenomeno. Io vivo la vita, e scrivo ciò che vedo”.

Novaja Gazeta

La Russia di Putin è un libro apparso per la prima volta in Inghilterra nel 2004 con Harville Press e quindi in vari paesi tra cui l’Italia per la traduzione di Claudia Zonghetti, la slavista che ha tradotto anche l’opera di Vasilij Grossman, sempre per Adelphi, e I fratelli Karamazov per Einaudi. In Italia, prima dell’omicidio, era uscito un altro titolo della Politkovskaja, Cecenia. Il disonore russo (Fandango, 2004). Il resto con il grande clamore suscitato dalla morte. Anche in Russia la giornalista era conosciuta per i suoi reportage sulla violazione dei diritti umani nella seconda guerra cecena, i villaggi bruciati, le città rase al suolo, le atrocità e le torture, commesse dall’Armata russa, accusato di razzismo e spirito nazionalista per non dire neonazista. I reportage sono usciti sulla Novaja Gazeta, eroico giornale di opposizione, ora messo a tacere del tutto, il cui direttore, Dmitrij Muratov, ha vinto il Nobel per la pace. Nata a New York, da genitori ucraini (la madre era di Kerč e per metà russa, il padre di Černigov), la Politkovskaja si firmava con il cognome del marito, mentre il suo è Mazepa, lo stesso dell’atamano cosacco ritratto da Gericalut e Delacroix durante la celebre punizione in cui era incorso quando un marito lo ha trovato a letto con la moglie (il “cornuto” lo aveva fatto legare nudo a un cavallo, poi spronato al galoppo). Considerato un traditore in Russia e un eroe in Ucraina, Mazepa ha scaricato in segreto lo zar Pietro il Grande per schierarsi con gli svedesi che garantivano maggiore autonomia e diritti agli ucraini. Anche questa eco onomastica ucraina, oltre al compleanno, getta oggi – in piena guerra - una nuova luce sotto la quale considerare la figura della Politkovskaja.