Il complesso archeologico di Caral

E' un tappa obbligata di un viaggio in Perù. Si tratta del complesso archeologico di Caral (raggiungibile in autobus o in taxi dalla capitale). Situata a 200 chilometri dalla moderna Lima, nella valle del fiume Supe, Caral è la città più antica del Perù e dell’intera America Latina, risalente a più di 5000 anni fa. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è stata scoperta nel 1994 e le ricerche archeologiche sono ancora in corso.

