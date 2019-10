Il comportamento delle opposizioni

Forza Italia (99 seggi) ha annunciato nell'Aula della Camera il suo voto a favore. Un “soccorso” alla maggioranza che “blinda” il provvedimento. In teoria anche Lega (124) e Fratelli d'Italia (34) sono a favore della riforma (nelle precedenti votazioni si sono espresse a favore), ma non è esclusa la scelta di non prendere parte al voto.