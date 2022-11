Il computer portatile più ecosostenibile di sempre per sentirti in pace con il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aspire Vero è il primo laptop della linea di prodotti ecosostenibili realizzata da Acer. È progettato con materiali plastici Post-Consumer Recycled (PCR) e anche la confezione è riciclabile. Lanciato nel 2021 torna quest’anno migliorato con la novità del Ocean Glass Touchpad, realizzato interamente con materie plastiche che altrimenti sarebbero scaricate negli oceani. Lo abbiamo provato per qualche giorno. Ma sono bastate poche ore per sentirci più ecosostenibili, più amici della Terra e pure più giovani. Il dispositivo è un concentrato di spirito dei tempi. A partire dalla scatola e dai materiali interni.

L’unpackaging è già di per sè una esprienza che ti mette in pace con il mondo. L’imballo interno del laptop consiste in una scatola multiuso con una partizione interna che può essere ripiegata per formare un supporto triangolare. È realizzato in carta riciclata all'85% mentre la custodia, scrivono da Acer, è al 100% in materiale plastico industriale riciclato (PIR) e c’è anche un foglio, sempre al 100% in PIR posizionato tra il display e la tastiera. Per chi non è generazione Z l’effetto è quello di quei banchetti di incensi, tisane e braccialettti di cuoio che trovavano nei mercatini cittadini. Sei in pace con te stesso e ti sembra di fare la cosa giusta. Peraltro i PC Vero sono stati progettati con un occhio al diritto all’autoriparazione. Vuole dire che sembra facile da smontare, il coperchio inferiore facilmente rimovibile per consentire la sostituzione della RAM e dell’SSD. L’idea di prodotti pensati in modo da rendere più semplice il processo di riparazione o aggiornamento e prolungarne così il ciclo di vita anche se un po’ lentamente sta convertendo molti big dell’elettronica di consumo. Ed è una buona notizia.

Loading...

Ad ogni modo, l’ Aspire Vero è un buon laptop di fascia media. Quello provato ha una CPU Intel i7 1255U, 16GB di Ram a 3200Mhz e un display da 15.6 pollici IPS - FHD, Grafica Intel UHD. Costa 999 euro

Non va bene se ti piacciono davvero i videogiochi, se lavori nell’editing video o se sei uno di quelli che mette le prestazioni davanti a tutto. Ma in compenso sei in pace con il mondo. E non è poco.