Il “Concerto for piano and orchestra” di Thomas Adès al Parco della Musica

A Roma (ma anche alla radio), con l'Orchestra di S. Cecilia abbiamo la buona occasione di ascoltare in prima italiana un recente lavoro di uno dei maggiori compositori d'oggi, l'inglese Thomas Adès. Al Sistina nel frattempo sono state prolungate le recite del musical “Mamma mia!” (che inizialmente dovevano terminare il 30 gennaio). Al club jazz Blue Note di Milano il grande ritorno di Ray Gelato con la sua band.



Roma

Il 3-4-5 al Parco della Musica buona occasione di ascoltare il recente Concerto for piano and orchestra di Thomas Adès (nato nel 1971), con l'Orchestra di S. Cecilia e il suo direttore Antonio Pappano. E' una prima esecuzione italiana. Il Concerto è stato commissionato al compositore britannico dalla Boston Symphony Orchestra per il pianista Kirill Gerstein, che siederà al pianoforte anche in questa occasione. Completato nel 2018, è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica; il Boston Globe lo ha definito “un felice incontro tra giganti” (tra Adès e Gerstein), mentre il Boston Classical Review ha aggiunto: “l’effetto è ipnotizzante e il Concerto si pone come il più grande risultato di Adès fino ad oggi.”“La pagina è difficile da catalogare – dice il pianista Alessandro Taverna (che lo interpreterà a Torino con l'Orchestra della Rai); c'è chi vi ha trovato un omaggio al mondo del jazz, ma per altri aspetti, come la cantabilità e il modo di trattare le armonie, si potrebbero rilevare tracce di tardo-romanticismo. Elementi diversi che creano un linguaggio personalissimo, che concede ampio spazio alle scelte personali dell'interprete. La sua grandezza è proprio quella di non essere una musica “fissa”, ma che si presta a più chiavi di lettura”.Il concerto del 4 alle 20.30 sarà trasmesso in diretta su Rai Radio Tre; e il 17 marzo su Rai5 alle 21.15.

Milano

Al club jazz Blue Note dal 10 al 14 febbraio torna Ray Gelato & The Giants, con il loro storico e fortunato spettacolo “That's amore”, tra lo spirito più disincantato della musica anni '40 e ‘50 (da Nat King Cole a Frank Sinatra, da Cole Porter a Louis Prima, da Sammy Davis Jr. a Louis Jordan) e i capisaldi della tradizione italiana, in special modo partenopea.

Roma

Prolungamento al 14 febbraio delle repliche di “Mamma mia!” al Teatro Sistina. Il celebre musical, regia di Massimo Romeo Piparo, prima della pandemia aveva già registrato in Italia numeri straordinari con oltre 500mila spettatori in poco più di 200 repliche.Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e, nel ruolo che nel film è stato di Meryl Streep, Sabrina Marciano sono i protagonisti, con le canzoni degli Abba come Mamma Mia!,Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper e molte altre. 24 canzoni che sono state tradotte in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista.