Il Concerto per Milano per i 40 anni dell’Orchestra Filarmonica della Scala

Decima edizione per il Concerto per Milano, che segna così un doppio anniversario, perché l'Orchestra Filarmonica della Scala nel 2022 festeggia quarant'anni di attività; e ritrova così il grande pubblico senza limitazioni, dopo le due edizioni a capienza limitata tenutesi a settembre a causa dell'emergenza sanitaria. Piazza Duomo ancora una volta diventa palcoscenico sotto le stelle di una grande festa di musica dedicata ai milanesi e non solo.



Milano

Il 12 in Piazza Duomo il decimo Concerto per Milano, offerto alla città dalla Filarmonica della Scala, con il suo direttore Riccardo Chailly. In programma “La vida breve” di Manuel de Falla e la “Rapsodie espagnole” di Maurice Ravel, “Un americano a Parigi” e “Catfish Row” da Porgy and Bess di George Gershwin. In apertura un nuovo pezzo commissionato a Nicola Campogrande. Il “Concerto per Milano” è l'appuntamento gratuito di musica sinfonica più partecipato d'Italia; nelle precedenti edizioni ha visto la presenza di un totale di oltre 40.000 spettatori. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai 5, Radio 3 e Arte a partire dalle 21.15. L'appuntamento è realizzato con il main partner UniCredit e lo sponsor Allianz, il sostegno di Esselunga e il patrocinio del Comune di Milano.

Torino

Il 4 al Pala Alpitour il cantautore Brunori Sas, tra pezzi in acustico e altri più energici. Il concerto fa parte del ricco calendario del Tour 2022, che prosegue fino al 28 agosto; ci immergiamo nella poesia, leggerezza e ironia che sono marchio rappresentativo della scrittura e musica di Dario Brunori. La scaletta della serata includerà tutti i più famosi brani dell'artista nato a Cosenza, nonché i più recenti successi della cosiddetta “Trilogia del Pettirosso”, formata dagli album Cip! (10 gennaio 2020), Baby Cip! (10 dicembre 2021) e Cheap! (11 gennaio 2022).

Vicenza

Il 5 al Teatro Olimpico di Andrea Palladio tre interpreti come la violinista Sonig Tchakerian, il violoncellista Enrico Dindo, il pianista Pietro De Maria con un programma tra la Sonata per violino e pianoforte di Cesar Franck, la Sonata per violoncello e pianoforte di Alexander Zemlinsky, e il Trio n. 1 di Dmitrij Sostakovic. Per il 31° Festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico, che prosegue fino al 12 giugno.