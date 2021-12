Il Concerto di Natale della Società del Quartetto e il “biglietto sospeso”

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ripartono i musicals, dopo i sipari chiusi della pandemia. Eccoli, gli spettacoli che avevano riscosso grandi successi fino al febbraio 2020. Una settimana fa abbiamo dato notizia di “Mamma mia!” al Sistina. Dal 17 al via la tournée della “Piccola bottega degli orrori”, con Giampiero Ingrassia e Fabio Canino, ambientazione anni '60 fra rock and roll e rhythm and blues. A Milano la Società del Quartetto con il suo Concerto di Natale lancia il “biglietto sospeso”, il ricavato va a favore dell' Opera Cardinal Ferrari, Caritas Ambrosiana, Opera San Francesco per i Poveri e Casa Jannacci.



Civitanova Marche

Il 17 al Teatro Rossini prima del musical “La piccola bottega degli orrori”, con Giampiero Ingrassia e Fabio Canino e la scatenata musica anni'60 fra rock and roll e rhythm and blues di Alan Menken (di cui ricordiamo le colonne sonore per film come La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, Pocahontas, tra gli altri). In tournée fino ad aprile. In un povero quartiere newyorkese, negli anni ‘60, l'onesto e semplice orfano Seymour (Giampiero Ingrassia) lavora con dedizione nelnegozio di fiori di Mushnick (Fabio Canino) insieme alla collega Audrey (Belia Martin). Quando Mushnik minaccia di chiudere il negozio causa pochi clienti, i due propongono di pubblicizzarlo esponendo in vetrina “Audrey II” (Lorenzo Di Pietro, in arte Velma K), la bizzarra piantina che Seymour ha acquistato in un negozio cinese durante un'eclissi. Gli affari riprendono e cominciano ad andare a gonfie vele,finché…Il musical (1982) si basa sull'omonimo film di culto del 1960 di Roger Corman. Nel 1986 ne viene tratto un film, diretto da Frank Oz, che ottiene due candidature agli Oscar; il musical viene ripreso a Broadway,a Londra, e da settembre 2021 è di nuovo in scena a Broadway.

Loading...

Milano

Il 14 al Conservatorio il Coro di Voci Bianche dell'Accademia della Scala, direttore Bruno Casoni, con un programma ben impaginato, dedicato al Natale, tra cui la cantata di Britten A Ceremony of Carols.Al via in questa occasione l'iniziativa del “biglietto sospeso”, promossa in collaborazione con Opera Cardinal Ferrari, Caritas Ambrosiana, Opera San Francesco per i Poveri e Casa Jannacci, il Quartetto attiva un circolo virtuoso di coinvolgimento e fruizione della cultura destinato a chi ama la musica ma non ha la possibilità di accedere abitualmente alle sale da concerto. Una proposta che rilancia ancora una volta l'impegno dell'istituzione quale Società aperta a tutto il pubblico cittadino, capace di offrire occasioni di condivisione e comunità anche alle fasce sociali più fragili. Il meccanismo è semplice: chiunque può scegliere di donare un concerto a chi non può permetterselo.

Torino

Il 16-17 all'Auditorium Toscanini l'Orchestra Rai e il direttore Daniele Gatti interpretano le Sinfonie n. 2 e 4 di Schumann. Il concerto del 16 sarà trasmesso in diretta su Radio3 e in live streaming su raicultura.it. Tutte e quattro le Sinfonie saranno trasmesse da Rai Cultura in prima serata su Rai5 il 16 e 17 febbraio 2022.Recentemente nominato direttore principale del Maggio Musicale Fiorentino, Gatti è direttore musicale dell'Opera di Roma e dell'Orchestra Mozart, oltre che consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra. Ha ricoperto incarichi presso orchestre come quella del Concertgebouw di Amsterdam, dell'Accademia di Santa Cecilia, della Royal Philharmonic Orchestra e della Royal Opera House di Londra. Di recente è stato protagonista dei due film-opera “Il barbiere di Sivi-glia”, vincitore del Premio Abbiati della Critica musicale italiana; e “La traviata”, realizzati dall'Opera di Roma con Rai Cultura e trasmessi su Rai3.