Che cosa si intende per condominio? Quali sono le regole da rispettare in un condominio? Che tipo di società è un condominio? Quanti tipi di condominio esistono? Un condominio è, di sicuro, un edificio. Apparentemente, un soggetto giuridico. Magari, pure un'entità fiscale. Il concetto di condominio appartiene a quelle definizioni di cui tutti colgono la cornice ma non l'essenza e il suo funzionamento pratico resta in larga parte sconosciuto ai più. La saggezza popolare insegna che “Anche la regina ebbe bisogno della vicina” e probabilmente sarà così anche per l'oltre 80% di italiani che risiedono in un condominio, stando agli ultimi dati EUROSTAT. Per l'ISTAT, inoltre, il numero dei condomini in Italia supera largamente il milione. Non può esservi dubbio, dunque, che una migliore conoscenza della meccanica di questa entità possa essere utile alla vita quotidiana di tanti.

Per questo Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da sabato 12 novembre al prezzo di €12,90 ed in libreria da venerdì 18 novembre al prezzo di €16,90 il volume “Il condominio. Tutte le regole civilistiche, fiscali e sulla sicurezza” di Alessandro Ciatti Caimi, Professore ordinario di Diritto civile presso l'Università di Torino; Silvio Rivetti, esperto fiscale, abilitato avvocato, già manager internazionale e Mario Maccagno, Dottore di ricerca in Sicurezza Industriale e Analisi dei Rischi presso il Politecnico di Torino. Il volume sarà disponibile anche in formato e-book sulle principali piattaforme multimediali al prezzo di €9,90.

Il libro fornisce una rassegna completa delle regole applicabili al condominio di più opportuna padronanza, suddividendola in tre aree. In primo luogo – si legge nell'introduzione - il testo dettaglia la disciplina civilistica del condominio e le regole di diritto che costituiscono il corpo portante e l'impalcatura della vita condominiale in 100 domande e risposte. In secondo luogo, l'opera dedica attenzione ai profili fiscali che scaturiscono dalle attività e dalle iniziative riguardanti il condominio, con particolare riguardo alle opportunità connesse ai vari bonus edilizi riconosciuti per le riqualificazioni immobiliari e agli adempimenti tributari. Infine, il libro offre un utile approfondimento delle normative tecniche in tema di sicurezza, prevenzione rischi e infortuni e gestione degli impianti, che sono applicabili anche in ambito condominiale, conclude l'introduzione. “Il condominio. Tutte le regole civilistiche, fiscali e sulla sicurezza” è una guida legale completa scritta con un taglio pratico e chiaro, utile sia al lavoro dell'amministratore, sia al sapere del singolo condomino.