Il confronto / Banca pubblica per investimenti

IL PROGRAMMA PD-M5S

Va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso l'istituzione di una banca pubblica per gli investimenti che colmi il divario territoriale

IL CONTRATTO LEGA-M5S

Anche nel contratto M5S c’era la banca per gli investimenti, ma non specifica per il Sud. A cui non era dedicato un capitolo specifico: tutte le misure erano considerate per uno sviluppo omogeneo

GRADO DI DISCONTINUITÀ: BASSO