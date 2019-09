Il confronto / Digitalizzazione per la Pa

(Imagoeconomica)

IL PROGRAMMA PD-M5S

Innovazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione. per contribuire alla crescita economica e culturale del Paese. Riconoscere il diritto di accesso alla rete

IL CONTRATTO LEGA-M5S

Anche nel contratto di governo gialloverde si parlava di digitalizzazione, in primis per snellire gli adempimenti burocratici per le imprese. Già previsto il diritto di accesso alla rete

GRADO DI DISCONTINUITÀ: BASSO