Il Congresso trionfale di Xi Jinping si chiude nel segno della prudenza

La preoccupazione principale è la ripresa dell’economia. Nel 2022 la Cina ha mancato l’obiettivo di «circa il 5,5%», crescendo appena del 3%, la seconda percentuale più bassa registrata dal 1976 e leggermente migliore rispetto alla crescita del 2,2% registrata nel 2020.

La prudenza nel Pil

Non a caso la Banca centrale per stabilizzare i mercato ha continuato a immettere fondi nel sistema finanziario con operazioni da circa 5,91 miliardi di dollari di pronti contro termine a sette giorni a un tasso di interesse del 2 per cento.

Quest’anno, dopo l’abbandono repentino della politica dello zero Covid, si aspetta una crescita superiore al 5%; il Fondo monetario e altre istituzioni globali hanno auspicato un tasso del 4,8-5,6%, troppo per un Paese che deve mettere mano ai suoi fondamentali. Pechino, infatti, aumenterà il deficit fiscale dal 2,8% del Pil dello scorso anno al 3% del Pil, con un maggiore sostegno alla crescita.

Sfide demografiche, inoltre, incombono visto che nel 2022 la Cina ha registrato il suo primo calo demografico in sei decenni. Sono nati “solo” 9,56 milioni di bambini, il totale più basso nella storia moderna, per la prima volta sotto i 10 milioni. Il tasso di disoccupazione per chi ha tra i 16 e i 24 anni è stato del 16,7% a dicembre, quest’anno 11,58 milioni di studenti universitari sono pronti a laurearsi, superando il record di 10,76 milioni del 2022.

Bisognerà valutare un allentamento della rigida politica delle “tre linee rosse” che ha messo in ginocchio i bilanci delle società immobiliari già traballanti, i livelli del debito implicito per le obbligazioni speciali del Governo locale sono stati fissati tra 3,8 mila miliardi e 4 mila miliardi di yuan, in calo rispetto ai 4,15 mila miliardi di yuan (pari a 601 miliardi di dollari) dell’anno scorso. Inoltre, le esportazioni cinesi nel 2023 sono appesantite da prospettive poco positive, in pratica da driver della crescita sono diventate l’anello debole della catena.