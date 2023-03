Cutro, via libera al decreto migranti in Consiglio dei ministri. Frattasi a capo dell’agenzia per la cybersicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sui migranti. La riunione è stata convocata a Cutro, in provincia di Crotone, ed è ancora in corso. Il provvedimento, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, allargherà le maglie per i numeri dell’accoglienza degli stranieri e ma imprimerà un giro di vite per le sanzioni comminate agli scafisti. Dal provvedimento, a quanto si apprende, sarebbe stata eliminata la norma che mirava ad aumentare la sorveglianza marittima, dando un ruolo maggiore alla marina militare. Le disposizioni erano state inserite nella bozza, ma fonti del governo riferiscono che sono sono state eliminate. Tra le indiscrezioni che trapelano a Cdm ancora in corso anche la nomina di Bruno Frattasi, attuale prefetto di Roma, come nuovo direttore dell'agenzia per la cybersicurezza al posto dei dimissionario Roberto Baldoni.

“Volevamo dare un segnale simbolico e concreto allo stesso tempo. È la prima volta che un Cdm si svolge sul luogo in cui si è consumata una tragedia legata al tema migratorio”. Così la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Cutro. “La presenza dell'intero Cdm a Cutro è un modo per ribadire quanto questo governo sia attento e concentrato su questo dossier”, ha rimarcato la presidente del Consiglio. Qualche ora prima arrivando nel paese calabrese, la premier ha scoperto nel palazzo del Comune una targa in ricordo delle vittime del naufragio di migranti avvenuto lo scorso 26 febbraio. La targa si trova all'ingresso del comune di Cutro dove tra poco si terrà la riunione del govern. Al termine del Cdm è prevista una conferenza stampa cui parteciperanno oltre alla premier i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Ma intanto nel paese calabrese si infiammano le proteste. Uno striscione con la scritta “Non nel nostro nome” e “La Calabria ha un cuore voi no” è stato esposto da un gruppo di manifestanti. Per strada a terra, ci sono dei peluche a indicare i bimbi morti nel naufragio.

In strada, a protestare, i Si Cobas e i collettivi universitari di Cosenza.