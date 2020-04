Il Consiglio di Stato annulla le restrizioni all’ingresso in Sicilia del sindaco di Messina Il provvedimento limitava gli spostamenti: i giudici confermano la decisione del Viminale perché occorre una gestione unitaria della crisi di Antonello Cherchi

L'ordinanza del sindaco di Messina, che per fronteggiare l'emergenza sanitaria imponeva una serie di restrizioni all'ingresso in Sicilia attraverso lo Stretto, va annullata. Al giudizio del ministero dell'Interno, che aveva già deciso di non dar corso alle indicazioni del primo cittadino nisseno, si è ora aggiunto il parere del Consiglio di Stato, chiamato in causa proprio dal Viminale.

Annullamento in via straordinaria

Dopo un’articolata disamina del caso, i giudici della prima sezione hanno deciso (parere 735/2020) che l'ordinanza 105 dello scorso 5 aprile va annullata in via straordinaria. Al parere seguirà una deliberazione del Consiglio dei ministri che dovrà essere recepita con decreto del Presidente della Repubblica .

Ingressi controllati

Il provvedimento del sindaco di Messina Cateno De Luca impone a «chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto» l'obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it disponibile sul sito del Comune. La registrazione comporta l’indicazione di una serie di dati e di informazioni personali, a cui segue l'eventuale rilascio da parte del municipio del nullaosta all’ingresso e allo spostamento.

Necessaria una gestione unitaria

Per il Consiglio di Stato di fronte a emergenze nazionali come quella attuale ci deve essere - pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate - una gestione unitaria della crisi. E questo per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto quando ci sono in campo le libertà costituzionali.

Prerogativa del premier

L’istituto dell’annullamento straordinario esercitato dal Viminale – ha proseguito Palazzo Spada – è uno strumento di tutela dell'unità dell’ordinamento e in questo momento trova nuova attualità e rilevanza perché, di fronte alla pandemia che coinvolge non solo il Paese ma il mondo intero, garantisce il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali. Potere che trova fondamento nell’obbligo in capo al Presidente del consiglio di assicurare – come vuole l'articolo 95 della Costituzione - il mantenimento dell’omogeneità di indirizzo politico e amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica.