Il Consiglio di Stato dà ragione al Getty e torto al MiC: l’opera di Bassano resta al museo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Il miracolo delle quaglie», 1554, olio su tela di Jacopo Bassano (150 x 235 cm) acquistato dal Getty Museum di Los Angeles è nel diritto di restare presso l’attuale proprietario, cioè il museo americano. Lo afferma la sentenza del Consiglio di Stato del 21 novembre (Sezione Sesta, n. 09962/2023) che ha visto opposti il proprietario, Alex Herbert Postiglione, che ha venduto il quadro nel 2018 al museo americano, e lo stesso museo contro il Ministero della Cultura, rappresentato dall’Avvocatura di Stato.

In breve i fatti

L’opera del ’500 attribuita a Bassano raffigurante un episodio biblico narrato nell’Antico Testamento è autorizzata il 2 gennaio del 2018 dall’Ufficio esportazione di Pisa ad uscire dal paese con attestato di libera circolazione (n. 6440), con valore ribassato a 70.0000 euro rispetto ai 120.000 euro della dichiarazione dell’esportatore Fracassi Worldwide Shipping S.r.l. Nell’ottobre del 2021, a seguito della notizia su organi di stampa dell’esposizione della tela nel museo americano, la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC annulla in autotutela l’attestato di libera circolazione (prot. n. 0002143, 21 gennaio 2022), richiedendo il rimpatrio entro 60 giorni e avviando il procedimento di interesse culturale. Contro tale decisione hanno ricorso in appello al Tar del Lazio il venditore e il J.P. Getty Trust (che rappresenta il Getty Museum). Ora il Consiglio di Stato con la sentenza, che rappresenta un importante precedente, contesta punto su punto il giudizio del 2022 del Tar (n. 11306) a favore del MiC, dando ragione all’ex proprietario e al Getty.

Loading...

La svolta

«È una sentenza importante per il mercato dell’arte: i permessi di esportazione italiani avranno una maggiore affidabilità soprattutto per i musei stranieri. Si afferma che gli Uffici decentrati del ministero non hanno erroneamente riconosciuto l’importanza dell’opera; di questo errore o negligenza non possono essere responsabili l’esportatore o il museo» spiega l’avvocato Giuseppe Calabi, che rappresenta il Getty. Inoltre, continua Calabi «la sentenza chiarisce definitivamente che gli attestati di libera circolazione sono qualificabili quali “autorizzazioni”, per i quali si applicano gli stringenti limiti temporali al potere di annullamento in autotutela da parte della pubblica amministrazione (12 mesi dalla data del provvedimento), a meno che il soggetto richiedente l’autorizzazione non l’abbia ottenuta con comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave» . «La sentenza riconosce inoltre due principi fondamentali: per aversi annullamento dell’attestato oltre i 12 mesi, è necessario che vi sia la prova del dolo o, quantomeno, della colpa grave esclusivamente imputabile al privato; non è possibile annullare un attestato per non aver detto qualcosa che non si era obbligati a dichiarare e, comunque, anche per le informazioni obbligatorie, in assenza della prova della conoscenza da parte del privato delle informazioni non date» sottolinea l’avvocato Francesco Salamone, difensore di Postiglione (assieme agli avvocati Pellegrino e Rosato). Aver poi fatto la richiesta di annullamento in autotutela dopo quattro anni e non entro i 12 mesi dall’emissione dell’attestato necessita di verifiche di carattere erariale secondo il Consiglio, che ha trasmesso la sentenza alla procura della Corte dei Conti.

Il diritto di non sapere e il dovere di conoscere

«Il Consiglio fa giustizia ad un atteggiamento di eccessiva severità in molti di casi di annullamento di autotutela, in cui il ragionamento della pubblica amministrazione si reggeva sul presupposto che il collezionista non potesse non essere a conoscenza di informazioni, ritenute rilevanti dal Ministero, come la bibliografia, la provenienza storica e, conseguentemente, l’omissione di tali informazioni non potesse non essere intenzionale e con finalità decettive» conclude Calabi. «La sentenza è da accogliere con grande favore non solo per l’importanza dei principi di diritto espressi, ma anche perché mette fine all’epoca del “non poteva non sapere”, riaffermando un principio di buon senso e di garanzia, da cui esce rafforzata l’intera economia culturale e la tenuta del titolo all’esportazione italiano all’estero» ribadisce Salamone. Viene da pensare che la necessaria profondità della conoscenza della storia dell’arte competa maggiormente a quanti nella pubblica amministrazione svolgono un ruolo autorizzativo alla circolazione internazionale dell’arte. È da loro che il cittadino si deve aspettare la massima competenza.