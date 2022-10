Il Consorzio Ecopneus crea la seconda vita dei pneumatici di scarto

Proprio il 48% del totale si è trasformato in materia prima con un riutilizzo che comprende le applicazioni ludico sportive, i manufatti e le mescole, gli articoli in gomma, gli isolanti acustici per l’edilizia e gli asfalti a bassa rumorosità.

Giusto per fare qualche esempio: si passa dai campi costruiti all’interno del carcere di Bollate sino alla sperimentazione sulla rete stradale Anas per il risanamento acustico delle pavimentazioni, continuando poi con la moda e l’iniziativa promossa l’estate scorsa a Roma o gli impianti sportivi in altri centri d’Italia.

Strettamente legata a questa attività è la ricerca. Non è certo un caso che il consorzio, proprio per spingere su questo ambito, nel 2021 ha investito 2 milioni di euro in progetti R&D. Il tutto seguendo un percorso che viaggia guardando alla sostenibilità. «Il lavoro di Ecopneus va in questa direzione, interpretando al meglio la responsabilità affidata dal Legislatore e garantendo raccolta e recupero del 100% e oltre degli Pneumatici Fuori Uso di sua competenza - scrive Daniele De Ambrogio, presidente di Ecopneus, nel rapporto di sostenibilità -. Il 2021 ha visto infatti una performance di recupero straordinaria del 120% rispetto il target di legge, ma il nostro impegno non si esaurisce qui».

Tra le altre attività, anche «gli impieghi in ambito industriale o i processi di riciclo chimico, che consentirebbero di reintrodurre una quota parte di gomma riciclata anche nel ciclo di produzione di pneumatici nuovi». Propositi ambiziosi che viaggiano in linea con i risultati che il consorzio ha raggiunto nel corso degli ultimi dieci anni. Dal 2011 a oggi, infatti, ha gestito oltre 2,5 milioni di pneumatici fuori uso. E in questa attività rientrano anche le operazioni a sostegno dell’ambiente, come l’intervento straordinario per il prelievo dei pezzi abbandonati nei territori della Terra dei Fuochi «per un totale di oltre 87 mila tonnellate prelevate». L’attività ha permesso di evitare l’emissione di 310 mila tonnellate di CO2 equivalenti, un consumo di acqua di quasi 1,23 milioni di metri cubi e un prelievo di materie prime di 282 mila tonnellate. Benefici a cui si aggiunge il risparmio per il Paese legato alla riduzione delle importazioni di materiale vergine per un valore di 79 milioni di euro.