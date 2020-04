Il Consorzio del Parmigiano piega la Campbell’s

Tuttavia, come la recente vittoria negli Usa dimostra, passi avanti si stanno compiendo anche Oltreoceano e sul terreno della tutela dei marchi commerciali che finora raramente si è dimostrato un campo di battaglia foriero di soddisfazioni per i prodotti Dop e Igp europei. Ma evidentemente anche nei paesi extra-Ue qualcosa sta cambiando.

«Il Consorzio Parmigiano Reggiano – ha commentato il presidente, Nicola Bertinelli - è attento e pronto a combattere ogni frode. Il successo contro Campbell's alimenta la nostra fiducia nella battaglia per la tutela che stiamo conducendo da decenni, prima in Europa e ora nel Mondo. Se una multinazionale come Campbell usa le immagini del Parmigiano Reggiano su un prodotto contenente parmesan, questa è la prova evidente che per i consumatori di Campbell il nome “parmesan” non è generico, e viene legato alla Dop Parmigiano Reggiano».

In sede extragiudiziale

«La contestazione – spiega il direttore del Consorzio del Parmigiano reggiano, Riccardo Deserti – ha riguardato una salsa al formaggio Campbell’s simile alla nostra cacio e pepe e che negli Usa sta avendo molto successo. Dal nostro punto di vista questa decisione è importante perché chiarisce che il sistema Usa incentrato sulla tutela dei marchi registrati (e la nostra Dop lo è negli Usa), funziona.

È importante perché ottenuto in sede extragiudiziale quindi prima di arrivare in tribunale e perché l’aver riportato sulle etichette una foto del Parmigiano reggiano e non quella di un altro prodotto (va ricordato che la scelta non è casuale considerati il peso del marketing nelle politiche di multinazionali con fatturati miliardari) equivale a una dichiarazione di “non genericità” del Parmigiano Dop.

E, infine, una richiesta alle autorità comunitarie che in questi giorni hanno disposto aiuti all’ammasso dei formaggi in chiave anticrisi. Una vittoria del genere per noi vale più di una riuscita azione promozionale internazionale. Perché non prevedere tra gli aiuti ai prodotti Dop anche una copertura delle spese legali all’estero?»