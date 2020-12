Il consumatore alla ricerca di relazioni digitali fondate sull’empatia di Giampaolo Colletti

Ansa

3' di lettura

«In queste settimane le ricette sullo stufato di manzo hanno registrato un nuovo boom. Non sono cinico, ma è nella natura umana dedicarsi alla cucina quando le notizie fuori fanno paura». Così Sam Sifton, food editor al New York Times e fondatore di What To Cook, guida per provetti cuochi casalinghi che in America intercetta centinaia di aziende legate alla filiera alimentare. Dallo smartphone ai fornelli: l’ansia viene esorcizzata guardando video-ricette. La newsletter registra 4 milioni di abbonati e con la pandemia gli utenti sono aumentati del 66 per cento. «Abbiamo liberato il paywall come forma di attenzione. Quando la vita si fa dura, la gente si dà alla cucina», ha precisato Sifton.«

Relazioni empatiche, personalizzate, coinvolgenti ma necessariamente digitali: così i consumatori auspicano il rapporto con le aziende. Il 58% delle interazioni tra utenti e brand quest’anno è avvenuto online rispetto al 41% del 2019, ma per l’89% degli intervistati occorre accelerare la trasformazione digitale. Oggi in Italia quasi 7 clienti su 10 sostengono che l’emergenza abbia aumentato le aspettative sulle relazioni virtuali, ma più della metà lamenta la mancanza di condivisione di informazioni online nella vendita e post-vendita.

Loading...

È quanto emerge dalla quarta edizione di “State of the Connected Customer”, indagine di Salesforce condotta a livello globale intervistando 15mila consumatori e responsabili d’acquisto aziendali di 27 Paesi. Il 54% dei consumatori desidera nuovi prodotti e servizi, il 68% nuovi modi per raggiungere quelli già esistenti. E c’è la sorpresa sull’intelligenza artificiale vista come un’opportunità nel 66% dei millennial, due punti percentuali in più rispetto alla generazione Z.

«Le aziende stanno operando in uno scenario che non avrebbero potuto immaginare all’inizio di quest’anno. Il drastico passaggio ai canali digitali non è l’unica sfida che devono affrontare: oggi è necessario ascoltare e rispondere alle richieste dei clienti con empatia e con prodotti e servizi innovativi, ripensando in modo fondamentale il loro ruolo nella società», afferma Andrea Buffoni, regional vice-president di Salesforce Marketing Cloud.

Intanto ben tre aziende su quattro ritengono che dovranno trascorrere quasi due anni prima che la situazione possa raggiungere una nuova normalità, ma le opportunità sono maggiori rispetto ai rischi se si punta alla digitalizzazione. Lo certifica la ricerca Ipsos Italia, realizzata con Intesa Sanpaolo, Adecco, Criet dell’Università Bicocca.