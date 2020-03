Il contagio non ferma l’Armory Show Presenti in fiera di 183 gallerie: focus su artisti latinoamericani, diaspora africana e donne. Tre sezioni curate e molti i premi di Maria Adelaide Marchesoni

In un momento di grande preoccupazione e incertezza a livello mondiale The Armory Show (5-8 marzo) ha deciso di non fermarsi senza dimenticare però di salvaguardare la sicurezza dei visitatori che in questi giorni frequenteranno la 26ª edizione continuando a monitorare l'evoluzione dell'emergenza coronavirus. A New York al Pier 90 e 94 saranno presenti 183 gallerie provenienti da 32 paesi. Tra i grandi ritorni (come Victoria Miro e Richard Saltoun da Londra, Galerie Templon da Parigi o 303 Gallery da New York) ci sono anche 33 new entry, tra cui Carbon 12 da Dubai o Yavuz Gallery da Singapore. Tre le sezioni curate: Focus, Perspectives e Platform.La direttrice Nicole Berry, alla direzione della fiera dal 2017, ha potenziato i progetti, le sezioni curatoriali e in questa intervista ci racconta le novità di questa edizione.

Quali sono le novità del Pier 90?

Per la prima volta nella storia della fiera il Pier 90 presenta un nuovo format che sarà composto esclusivamente da sezioni curate. Focus, curata da Jamillah James ( Institute of Contemporary Art di Los Angeles), presenterà solo-duo show che considerano i modi in cui gli artisti costruiscono una versione della realtà o del sé in cui i confini della finzione sono indistinti e chiederà allo spettatore di considerare la funzione della storia in un mondo in continua accelerazione. I lavori affrontano le nozioni di storia alternativa e revisionista e le sfide alla conoscenza ricevuta o alla verità e chiederà, inoltre, al visitatore di considerare i preconcetti innati e come questi influiscano sull'accettazione di un'opera, modificando allo stesso tempo potenzialmente la nostra visione della storia. Molti degli artisti e delle gallerie presenti nella sezione Focus saranno nuovi per i visitatori. La sezione Perspectives analizzerà come l'opera storica influenza gli artisti di oggi. . La nuova sezione Perspectives curata da Nora Burnett Abrams, Mark G. Falcone (Museum of Contemporary Art Denver ) offre riflessioni su un'opera del XX secolo proposta attraverso un tema contemporaneo. I progetti sono evocativi dei primi momenti della fiera, quando gli stand erano caratterizzati da presentazioni audaci, grintose e persino stravaganti. Platform curata da Anne Ellegood ( Institute of Contemporary Art di Los Angeles ) propone grandi installazioni e performance. Gli artisti attingono a pratiche secolari e le impregnano di nuove prospettive per esaminare l'instabilità del clima politico e culturale di oggi. I progetti di Platform, che si trovano in entrambi i Pier, indagano la satira e il suo utilizzo da parte degli artisti per il commento politico e sociale.



Cosa rivelano le opere d'arte presentate alla fiera sulle tendenze attuali e sul mercato?

In fiera avremo un'enfasi sia sugli artisti latinoamericani che sugli artisti della diaspora africana. C'è anche una tendenza verso stand con solo show e un interesse per il lavoro delle artiste.



Qual è la fascia di prezzo delle opere d'arte in The Armory Show?

Ce n'è per tutti i gusti a The Armory Show. Ci saranno opere disponibili per i collezionisti che iniziano a partire dalle poche migliaia di dollari fino ad arrivare a capolavori a sette cifre.



Quanti premi saranno assegnati?

Quest'anno ci saranno quattro premi per un ammontare di 40mila dollari. Il Gramercy International Prize , che assegna uno stand gratuito a un giovane gallerista newyorkese che non si è mai esibito a The Armory Show. Questo premio, che vuole richiamare lo spirito dei nostri quattro fondatori, è stato istituito lo scorso anno per celebrare il 25° anniversario, ed è già stato assegnato alla galleria Kai Matsuyima che esporrà un solo show dell'artista Pedro Wirz nella sezione Galleries. Inoltre, Presents Prize premierà uno stand della sezione giovani gallerie; il Pommery Prize sarà assegnato a un progetto di spicco nella sezione Platform; e il nuovo AWARE Prize andrà ad una artista della sezione Galleries.