Il «conto» delle banche centrali per calmare i mercati? 350 miliardi in 4 giorni

Credit Suisse ottiene dalla Banca centrale svizzera 50 miliardi di franchi. In quattro giorni le banche americane prendono (riducendo le operazioni cosiddette di Reverse repo) 163 miliardi di dollari dalla Federal Reserve e “prelevano” 12 miliardi dalla nuova linea di credito predisposta il 12 marzo dalla banca centrale Usa. E considerando anche altri strumenti Fed come il “discount window”, in una settimana la Banca centrale ha iniettato 300 miliardi di dollari nel sistema bancario e finanziario...