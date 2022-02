Il conto della Bce? Arriva anche in asta: BTp collocati a tassi top da 2 anni

3' di lettura

Arriva anche per il Tesoro il conto da pagare dopo la svolta impressa dalla Banca centrale europea alla propria politica monetaria la scorsa settimana . Come prevedibile, la prospettiva di un atteggiamento più restrittivo, anche se non immediato, sui tassi e sui piani di riacquisti di attività dell’Eurotower si è riflesso in un sensibile aumento del costo di emissione dei titoli italiani. Venerdì 11 febbraio, nella prima vera asta a medio lungo termine che ha seguito la riunione del board dello scorso...