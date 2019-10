Il conto online costa sei volte meno del tradizionale Come rilevato anche nell’ultimo osservatorio SosTariffe, aprendo un conto corrente presso una banca online vera e propria è possibile risparmiare più del 90% sulla spesa annua del conto rispetto una tradizionale banca di Andrea Gennai

Banche online sempre piu' diffuse, 76% usa smartphone

L’alternativa ai conti correnti tradizionali sono i conti online, vale a dire i conti gestibili via web o supporti mobili. Si tratta di una formula che si sta sempre più diffondendo che fa leva su un aspetto molto importante: la riduzione dei costi. Anche l’ultimo rapporto Bankitalia evidenzia che questi conti sono costati in media 15 euro contro gli 86 euro di quelli tradizionali.

Come osservato anche nell’ultimo osservatorio SosTariffe sui conti correnti, aprendo un conto corrente presso una banca online vera e propria, è possibile risparmiare più del 90% sulla spesa annua del conto rispetto una tradizionale banca.

Quando si parla di conto online in senso stretto di parla di un conto che viene gestito solo attraverso il canale telematico. L’apertura del conto può avvenire con un intermediario fisico, ma tutte le successive operazioni vengono svolte solo per via digitale. Ci sono poi banche che offrono anche l’accesso via web a clienti che hanno il conto tradizionale in filiale. In questo caso il conto non è 100% online e l’utente di solito continua a pagare i costi di un conto tradizionale. In sede di firma del contratto emergono comunque i costi a cui l’utente va in contro.

A chi è adatto

Un conto interamente online prevede che l’utente sia in grado di gestire tutte le operazioni (bonifici, pagamenti e così via) esclusivamente su Internet. Questo è il prerequisito fondamentale. Molte persone hanno confidenza con l’uso del web, ma si sentono più sicure aprendo un conto corrente in una banca che possiede una sede fisica. Quindi se l’utente preferisce appoggiarsi a una filiale dove recarsi in caso di bisogno, allora è opportuno aprire un conto online presso una banca tradizionale e verificare quali sono esattamente le condizioni relative all’utilizzo all’interfaccia tra canale fisico e canale virtuale.