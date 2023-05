Il conto risparmio di Apple corre veloce: un miliardo di depositi in 4 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Circa 250mila conti aperti nel giro di una settimana, e un miliardo di deposito nei primi quattro giorni. Sono i numeri – non ufficiali – di Apple Saving, il conto risparmio della società di Cupertino in partnership con Goldman Sachs. Li ha pubblicati Forbes, che cita fonti vicine alla società californiana. Solo durante il primo giorno, i proprietari di Apple Card hanno depositato 400 milioni di dollari, il che forse non è una sorpresa data l’ampia base di utenti iPhone di Apple negli Stati Uniti...