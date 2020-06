Il contorno occhi illuminante, come sceglierlo Un trattamento specifico per minimizzare i segni della stanchezza e rendere lo sguardo più fresco e riposato. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Che cos'è. Un trattamento specifico per minimizzare i segni della stanchezza attorno agli occhi (in particolare le linee di disidratazione e le occhiaie) e rendere lo sguardo più fresco e riposato. Una formula molto utile di questi tempi: avete notato che indossare la mascherina può farci assumere involontariamente un'espressione accigliata? Contemporaneamente, gli occhi sono il più delle volte l'unico mezzo con cui comunichiamo e, senza rendercene conto, enfatizziamo la mimica oculare col risultato di sovraccaricare la muscolatura e affaticare lo sguardo.



Occhiaie e linee di disidratazione sono il primo segnale inequivocabile di un SOS a cui rispondere con un pronto intervento illuminante e antistress, da usare non soltanto la sera dopo la routine skincare abituale, ma in qualunque momento della giornata per un pit-stop e una ricarica veloce di energia. Per un effetto ancora più eclatante, il siero si può tenere in frigorifero, in modo che sia anche rinfrescante e ancora più decongestionante per eliminare velocemente il gonfiore.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Radiant C Eye Serum di Apot.Care è un siero occhi dermatologico che risveglia lo sguardo e riduce rapidamente ed efficacemente le occhiaie, anche grazie all'effetto rinfrescante dell'applicatore roll-on. Illumina e ravviva la zona perioculare. Questo siero contrasta efficacemente le due cause principali della formazione delle occhiaie: pigmentazione e scarsa microcircolazione (29 euro online su www.neos1911.com).

Biolumin-C Eye Serum di Dermalogica ha una speciale formula con il complesso ultra-stabile di vitamina C e un pool di attivi vegetali che agiscono insieme come un vero booster energizzante: offre infatti un'azione combinata illuminante e rassodante per aiutare a rafforzare la zona delicata degli occhi, rendendo meno visibili le rughe, le linee sottili e le occhiaie, già dopo il primo utilizzo (76 euro nei centri autorizzati e su www.dermalogicaskincare.it).



Contorno Occhi Illuminante della linea Brera di Milanesi Skincare svolge una doppia azione anti-age e illuminante. Formulato per fare apparire globalmente lo sguardo più disteso, questo trattamento contiene un Peptide biomimetico di ultima generazione con effetto “botox-like”; Zafferano ed Estratto di Bacche di Goji: due antiossidanti naturali che aiutano a contrastare gli effetti dei radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento cutaneo. Acido Ialuronico a basso peso molecolare che idrata in profondità la pelle del contorno occhi (110 euro online su www.milanesiskincare.com).