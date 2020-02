Il contrabbando di anguille vale oro: Sigmund Freud ha fallito, la polizia europea no

Gli arresti raddoppiano

L'operazione Lake, avviata da Europol con Eurojust, Interpol e il gruppo di applicazione della fauna selvatica della Ue ha coinvolto finora 11 paesi nelle 448 operazioni in Europa: Albania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Macedonia settentrionale, Portogallo, Spagna e Svizzera. Operation Lake mira a combattere il traffico di specie minacciate di estinzione nella Ue e a smantellare i gruppi di criminalità organizzata che ne fanno un ulteriore business.

La fantasia dei contrabbandieri è senza freni e liti. Lo testimonia Fame, la principale operazione ambientale condotta da Europol nel 2019 e che ha coinvolto Repubblica Ceca, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Svizzera, con l'arresto di 43 persone e il sequestro di 737 kg di anguille di vetro.

Trasporti di fantasia

I pesci sono stati messi in sacchetti di plastica e valigie e inviati in Asia in aereo in sacchi di polietilene ossigenati. I criminali hanno anche mimetizzato le anguille di vetro tra le altre merci da carico, prodotti freschi come pesce e carne. Un corriere ha perfino portato le anguille di vetro in auto dalla Francia alla Spagna e poi in taxi fino in Portogallo. L'ultima tappa, per raggiungere Cina e Asia, è sempre in areo.

Brexit inguaia il Regno Unito

L'uscita del Regno Unito dall’Unione europea renderà più complesso ripetere operazioni come quella che ha portato a mettere sotto processo un commerciante per contrabbando di anguille europee dal valore di 53 milioni di sterline. Il traffico partiva dalla Spagna e giungeva in Asia Orientale passando dalla Gran Bretagna. I doganieri hanno trovato le anguille di vetro europee nascoste sotto un carico di pesce freddo all'aeroporto di Heathrow. Dovevano essere esportate a Hong Kong.

Nel dare la notizia sul proprio sito il 7 febbraio 2020, la National crime agency inglese (Nca), con humor tipicamente britannico, ha parlato di commercio “eelegal”, giocando sulla parole “eel” (anguilla) e “illegal”, che non ha bisogno di traduzione. Sul mercato nero dell'Asia orientale le “anguille di vetro” valgono oltre 10 volte il prezzo nel Regno Unito.