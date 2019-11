Il contratto bancari in bilico tra aumenti, inquadramenti e minacce di scioperi Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin chiedono risposte chiare sull’aumento di 200 euro e dicono no alla riforma degli inquadramenti così come è stata formulata dalle banche di Cristina Casadei

Roma. Palazzo Altieri, sede Abi, Associazione bancaria italiana (Fotogramma)

Sono ore decisive per sapere come, e soprattutto se, la trattativa per il rinnovo del contratto dei bancari proseguirà. L’incontro di oggi tra Abi e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin potrebbe portare all’annuncio di una mobilitazione, anche se, dopo l’ultimo incontro in ristretta con il presidente del Casl di Abi, Salvatore Poloni, sulla trattativa c’è più ottimismo. La perlustrazione di tutti gli argomenti si può considerare alle battute finali ed è venuto per tutti il momento di entrare nel merito degli argomenti. I sindacati, in particolare, chiedono risposte sull’aumento di 200 euro che hanno chiesto nella loro piattaforma approvata pressoché all’unanimità e sulle tutele per chi è stato coinvolto in procedimenti giudiziari, dopo aver eseguito l’ordine di un superiore. E non solo. Se l’ultimo rinnovo aveva demandato a un’apposita commissione bilaterale la riforma degli inquadramenti, le ristrutturazioni di questi anni non hanno consentito alle parti di realizzarla. Abi, negli scorsi incontri, ha così presentato una sua proposta che non ha però incontrato il favore dei sindacati soprattutto per l’ampio spazio che viene demandato al secondo livello di contrattazione e per l’ampia fungibilità che prevede.