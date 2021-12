Il contributo sostanziale del Private Capital alla crescita del Paese

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un contesto mondiale in cui si registrano ancora gli effetti a lungo termine del lockdown dello scorso anno – dalla carenza di materie prime, ai ritardi nella consegna della componentistica e dei chip, fino ai rincari dei costi dell'energia – si intravede un segnale forte di ripresa. Imprese e imprenditori stanno ricominciando a investire, i consumi a crescere e i dati macroeconomici forniscono indicazioni precise sul ritmo della ripresa. Governo e organismi internazionali stanno ora immaginando per il Paese tassi di crescita sostenuti nel primo semestre 2022 e il raggiungimento dei dati pre-pandemia già nel primo trimestre del prossimo anno, secondo le ultime stime della Commissione Europea.

A questo quadro positivo non è estraneo il sostegno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a cui si aggiungono i circa 15 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione e gli 83 miliardi di euro dei fondi europei per il periodo 2021-2027, oltre a tutti quelli destinati ai fondi nazionali. Alcuni degli ambiti di intervento, come quello della transizione digitale, di quella ecologica e delle infrastrutture sostenibili, sono rilevanti sia per gli importi in assoluto, sia per il volano che determineranno a cascata sull'economia reale e su molte componenti del sociale.

Oltre alle qualità e all'entusiasmo dei singoli imprenditori, però risulta oggi più che mai necessario il sostegno del Capitale. Su questo terreno, gli operatori di Private Capital si sono confermati un motore fondamentale della ripresa, permettendo a molte PMI italiane di reperire i capitali e l'expertise necessari non solo per affrontare il periodo di crisi e post pandemia, ma specialmente per cogliere importanti occasioni di espansione anche in ambito internazionale.

I tassi d'interesse sempre più bassi, che si prevedono prossimi allo zero almeno fino al 2023 comprimeranno maggiormente i rendimenti, costringendo gli investitori a cercare nuove fonti di rendimenti e una decorrelazione dai mercati borsistici. Questo, anche alla luce dei ritorni realizzati dai fondi di Private Equity, in particolare di quelli tematici che hanno registrato rendimenti del 33% più alti rispetto a quelli generalisti, e tra il 2010 e il 2019, secondo gli ultimi dati a disposizione, hanno sempre battuto il mercato borsistico.Secondo l'osservatorio di Prequin, tra la fine del 2020 e la fine del 2025, l'AUM globale in asset alternativi dovrebbe aumentare del 60%, pari a un CAGR del 9,8%. La distribuzione di questo aumento non sarà però uniforme: il private equity guiderà da leader la crescita degli asset alternativi aumentando in cinque anni del 107% pari a un CAGR del 15,6% annuo, grazie anche alla grande resilienza mostrata durante i periodi di stress economico e ai rendimenti superiori ad altre asset class.

L'aumento delle masse previsto rappresenta una sfida per il Private Equity italiano, perché se da un lato si aprono grandi opportunità, dall'altro sempre più investitori istituzionali richiedono che aumenti anche la dimensione dei fondi così da concentrare gli investimenti in poche selezionate realtà.