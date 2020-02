Il contributo “su misura”

A ciascuno il suo (contributo): ognuno dei soggetti iscritto alla Gestione contribuisce con diversi tipi di aliquote. Quella piena, dei co.co.co. e degli amministratori, è pari al 34,23% a patto che questi soggetti non siano già assicurati previdenzialmente in altre gestioni o già titolari di una pensione. In caso contrario, l'aliquota ridotta è il 24%. Per i soggetti privi di altra pensione o contribuzione non assicurati con la discoll (indennità mensile di disoccupazione) e che non la finanziano come i collaboratori autonomi occasionali, l'aliquota è al 32,72%.