Il Copasir lancia ipotesi Cdp per gli equilibri di Stellantis

Valutare l’ingresso di Cassa depositi e prestiti nel gruppo Stellantis per controbilanciare lo spstamento azionario verso la Francia del gruppo automobilistico in cui è entrata la ex Fiat. A suggerirlo è il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) nella sua Relazione annuale, all’interno della quale si sottolinea che il settore automobilistico è da «salvaguardare».

La transizione ecologica, «anche in considerazione delle decisioni assunte a livello comunitario - si legge nel documento del Copasir - sta investendo il settore automobilistico, la cui filiera produttiva è tra le più importanti nel panorama industriale italiano. La sempre più ampia diffusione delle auto elettriche produrrà un impatto significativo sui processi produttivi, portando al forte ridimensionamento, se non all’abbandono, di alcune linee industriali del relativo indotto».

Transizione ecologica rischiosa

Il processo di transizione, prosegue il report, «dovrà pertanto svolgersi in modo non traumatico, tenendo conto proprio delle specificità di questo settore industriale le cui ricadute, in ambito occupazionale ed economico del nostro Paese, sono molto rilevanti».

Il settore dell’automotive, fa notare il documento del Copasir, «è, peraltro, già stato interessato dalla vicenda della costituzione del nuovo gruppo europeo Stellantis, nato dalla fusione del gruppo francese Psa e del gruppo italiano Fiat. In esito a tale operazione, si registra uno spostamento del baricentro di controllo del neocostituito gruppo sul versante francese, con ricadute già evidenti nel settore dell’indotto connesso con le linee di produzione degli stabilimenti italiani».

Baricentro troppo francese per Stellantis

Secondo il Copasir, «va osservato che la quota detenuta dall’azionista pubblico francese è cresciuta dopo l’operazione di fusione, determinando una distribuzione della proprietà diversa da quella precedentemente annunciata».