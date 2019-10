Il copyright spiegato ai giovani (via web)

Claudia Roggero fornisce consulenza online sul diritto d’autore a prezzi prefissati

Dal blog allo studio legale, passando per l’online. Una “mini-boutique” che si è ritagliata una nicchia di mercato, anche grazie alla musica, quella di Dandi Media e della sua creatrice, Claudia Roggero. Avvocatessa specializzata in diritto d’autore e media, con una passione per il marketing online e l’idea di intercettare chi sul web cerca le prime risposte ai dubbi legali. Quattro anni fa Roggero ha avviato il suo progetto su sito e social; un percorso, costellato di domande e sperimentazioni, per riuscire a trovare la sintesi tra un pubblico generalista e il “suo” target di mercato, sempre più individuato nei giovani musicisti o aspiranti tali.

Ci è voluto un anno prima di riuscire a rendere la piattaforma remunerativa: la chiave di volta una promozione, rigorosamente online, per acquistare la sua consulenza per tempi (e costi) molto ridotti.

Da lì è nata la consulenza più importante e duratura con un'azienda, e poi un dj, mentre continuano le richieste specifiche e a volte “ingenue”. Archiviato il passato in studi e società, ora l’avvocatessa gestisce online tutte le richieste, e accoglie chi cerca una consulenza più ampia nel suo studio, dove da poco è arrivato il neocollega Donato Di Pelino. Online anche i pagamenti, anticipati sulla piattaforma: si compra un “pacchetto” di ore che possono essere convertite in atti.