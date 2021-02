Governo Draghi, il coraggio di cambiare per avere un futuro Competenza e conoscenza della macchina dello Stato per interventi di totale discontinuità e controcorrente non mancano a Draghi. Certo gli servirà coraggio di Fabio Tamburini

Ci sono almeno due passaggi dell’intervento di Mario Draghi al Senato che meritano di essere sottolineati. Il primo è il raffronto tra la situazione attuale e l’immediato Dopoguerra. All’epoca, ha detto Draghi, l’Italia si risollevò dal disastro della Seconda guerra mondiale grazie alla collaborazione tra «forze politiche ideologicamente lontane se non contrapposte», che operarono «nella fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale». Oggi, ha spiegato Draghi, «la nostra missione di italiani è consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti».

Di più non ha aggiunto perché l’obiettivo che si è dato è unire lo schieramento politico, ma la situazione che ha ereditato è grave a causa dell’emergenza sanitaria (con la difficoltà di far decollare il piano vaccini), dell'emergenza economica (con una montagna di debito pubblico in clamoroso aumento e la produttività del sistema a picco) e della rabbia sociale che potrà esplodere nel caso di mancata tenuta del sistema (con un numero significativo d'imprese in difficoltà crescente e la fine del blocco dei licenziamenti).

Il secondo passaggio è quello in cui ha fatto riferimento all’orgoglio di essere italiani, europeisti perché la scelta dell’euro è stata definita «irreversibile», ma anche perché «siamo una grande potenza economica e culturale». Troppo spesso lo dimentichiamo. E Draghi ha il merito, nel suo primo discorso, di averlo rimarcato. «Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese», riconoscendo «i tanti primati, la profonda ricchezza del nostro capitale sociale, del nostro volontariato, che altri ci invidiano».

Queste parole devono essere ricordate come antidoto al masochismo e alle divisioni faziose che caratterizzano buona parte degli italiani quando giudicano se stessi e chi li governa. Altri popoli sanno fare blocco, mettono al primo posto l'identità nazionale. Il popolo italiano ha nel Dna l'andare in ordine sparso, il far prevalere le critiche ad ogni costo, la litigiosità come valore al di là di ogni ragionevolezza. Intendiamoci lo spirito critico va apprezzato, come pure concedersi sempre il beneficio del dubbio. E questo vale e dovrà valere anche nei giudizi che verranno dati su Draghi e il suo governo. Ma c'è un limite che non conviene a nessuno superare e che viene superato quando i colpi bassi sostituiscono la lotta politica.

È bene, in proposito, voltare pagina. Certo qualche sacca di livore e straordinaria spregiudicatezza resterà. Occorre però sperare, e operare, affinché rimangano casi isolati perché, come ha ricordato Draghi, siamo «in una situazione drammatica». Esplicito il richiamo al ruolo svolto nella crisi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Draghi lo ha fatto sottolineando «lo spirito repubblicano di un governo che nasce in una situazione di emergenza, raccogliendo l'alta indicazione del capo dello Stato».