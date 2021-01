Il coraggio delle donne ebree nella Resistenza

Lucy e Suzanne sono libere

Il 9 maggio 1945, il presidio tedesco di Jersey si arrende. Lucy e Suzanne sono libere. Piegata nella salute, Lucy si spegne nel 1954, Suzanne si suicida nel 1972. Non è una storia a lieto fine. È però una storia vera, con le luci e le ombre di un’epoca difficilissima. Difficile capire come reagire, difficile scegliere se e come opporsi. Solo molti anni dopo, l’opera artistica delle due compagne è stata riscoperta. In particolare le fotografie di Lucy Schwob, nota sotto lo pseudonimo di Claude Cahun (Suzanne si faceva invece chiamare Marcel Moore), godono ora di una grande, tardiva attenzione critica. Né l’unione di arte e resistenza deve stupire.

Nell’arcipelago dell’opposizione al regime nazista, le isole sconosciute sono ancora molte. Conosciamo gli episodi salienti, i grandi gruppi partigiani o le rivolte disperate ed eroiche, come quella del ghetto di Varsavia nel 1943, ma la trama degli episodi minori emerge solo a fatica. Ogni notizia, anche la più quotidiana, è per questo benvenuta. A un simile dossier appartiene, per esempio, il racconto autobiografico di Selma van de Perre, in uscita per Mondadori con il titolo Il mio nome è Selma. La protagonista è un’ebrea olandese, costretta a entrare in clandestinità nel 1942 per sfuggire alla deportazione, e poi unitasi alla resistenza. Selma viene arrestata e passa attraverso l’ordalia dei Lager. Appena ventenne, riesce a sopravvivere fino alla liberazione.

Alla resistenza è dedicata anche la storia di Henriette Roosenburg, Ora che eravamo libere, per Fazi. Già libro di successo negli anni Cinquanta, e ora riscoperto, questo racconto autobiografico disegna la vicenda di un gruppo di prigionieri olandesi, liberati dai russi e decisi a ritornare in patria. Nel 1944, la Roosenburg, che ha un ruolo importante dell’intelligence antinazista, viene tradita da un informatore e condannata a morte. Sfuggita all’esecuzione, e finalmente padrona di sé, vive le traversie di un ritorno difficile, labirintico, in un’Europa stravolta.

Entrambi i volumi d’ambientazione olandese hanno toni quotidiani, persino umili nella loro immediatezza e sincerità. Le si potrebbero insomma definire vicende “qualunque”, se l’aggettivo non fosse irrimediabilmente fuori luogo per donne e uomini che ebbero il coraggio di sfidare la morte pur di opporsi attivamente ai nazisti. La storia di quegli anni tragici c’insegna che non c’è posto per la categoria “qualunque”. Né per una pretesa banalità del male, come recita un celebre e quasi sempre malinteso titolo di Hannah Arendt. Non c’è né un male banale né, tantomeno, una banalità del bene.

In uno dei volantini diffusi da Lucy e Suzanne, e conservato nell’archivio di Jersey, si legge, in tedesco: Wer sich vor der Freiheit fürchtet ist nicht Iebenswürdig. C’è un errore di vocabolario, che tradisce l’origine straniera di chi ha scritto il messaggio. Nonostante ciò, gli occupanti hanno sicuramente capito il significato della frase, e forse qualcuno di loro, anche uno solo, l’ha condiviso: «Chi ha paura della libertà, non è degno della vita».