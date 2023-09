Il cordoglio di Meloni e del Governo. Il Papa: sempre alla ricerca del bene comune

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La politica italiana, da destra a sinistra, alcune tra le più alte figure internazionali, gli organi di informazione di mezzo mondo. Tutti insieme per salutare Giorgio Napolitano nell’immediatezza della sua fine. «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime cordoglio, a nome del Governo italiano, per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze». La camera ardente per il presidente emerito verrà allestita a Palazzo Madama.

Il Papa: sempre alla ricerca del bene comune

Il Papa ricorda l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La sua morte «ha suscitato in me sentimenti di commozione e al tempo stesso di riconoscenza per questo uomo di Stato che, nello svolgimento delle sue alte cariche istituzionali, ha manifestato grandi doti di intelletto e sincera passione per la vita politica italiana, nonchè vivo interesse per le sorti delle nazioni».

Loading...

«Conservo grata memoria degli incontri personali avuti con lui - ricorda il Papa in un telegramma alla moglie Clio Bittoni - durante i quali ne ho apprezzato l’umanità e la lungimiranza nell’assumere con rettitudine scelte importanti, specialmente in momenti delicati per la vita del Paese, con il costante intento di promuovere l’unità e la concordia in spirito di solidarietà, animato dalla ricerca del bene comune»

Draghi: assoluto protagonista storia italiana

Mario Draghi dedica alcuni pensieri al presidente emerito ripercorrendo la sua intera vita passata nelle istituzioni. Per l’ex presidente della Bce Giorgio Napolitano «è stato assoluto protagonista della storia italiana ed europea degli ultimi settant’anni. Presidente della Repubblica, presidente della Camera, ministro dell’Interno, ha saputo coniugare il dialogo con tutte le culture politiche con la capacità di agire con saggezza e coraggio, a tutela dei cittadini e della Costituzione».

La Russa: straordinario testimone storia repubblicana

«Con la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano l’Italia perde uno straordinario testimone della nostra storia repubblicana. Per lui politica, cultura e istituzioni erano vita, passione, ma anche razionalità e coerenza», dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Quando ero ministro della Difesa - ricorda la Russa - aveva stabilito con me, da capo supremo delle Forze Armate, un forte rapporto di collaborazione e io mai ho celato le mie simpatie personali nei suoi confronti, nonostante avessimo posizioni politiche ben distanti».