Il Coronavirus chiude le boutique della moda e del lusso di Chiara Beghelli

Tutelare i propri collaboratori, impedire che il virus si propaghi, difendere i propri conti – spesso fortemente dipendenti dal mercato locale – da città deserte dove lo shopping si è già drasticamente ridotto: questi sono i motivi per cui alcuni marchi di moda, lusso e hotellerie, fra i segmenti più esposti al rallentamento dei consumi in Cina a causa del Coronavirus, hanno scelto di chiudere negozi, sedi, o di rallentare le loro attività in Cina. Ecco l'elenco, in continuo aggiornamento, di chi segue questa strategia.