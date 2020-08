Coronavirus ultime notizie. Viminale alla Cei: sì al coro a messa. Regno Unito: quarantena agli arrivi dalla Francia. Parigi e Marsiglia zone rosse. Usa: 53mila nuovi casi

9:43 Aumentano contagi, Gran Bretagna impone quarantena a arrivi da Francia

A fronte della nuova ondata di contagi da coronavirus, il Regno Unito ha introdotto nuovamente la quarantena per chi proviene dalla Francia e dall'Olanda e Parigi minaccia di rispondere con una misura analoga. Il ministro britannico dei Trasporti ha annunciato su Twitter che coloro che arrivano “da Francia, Olanda, Monaco, Malta così come da Turks and Caicos e Aruba dopo le 03.00 Gmt di sabato, dovranno mettersi in isolamento per 14 giorni”. Nella ‘lista nera' del Regno Unito – che ha registrato il maggior numero di morti (46.800) in Europa per il Covid-19 - ci sono già Spagna, Belgio, Andorra e le Bahamas. A giro di posta, il Governo francese, dicendosi dispiaciuto per la decisione di Londra, ha indicato che questa “comporterà una misura di reciprocità”. Si stima che siano 500mila i turisti britannici in vacanza in Francia. Da alcuni giorni, del resto, i nuovi casi di Covid-19 in Francia sono oltre la soglia di 2.000. Nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati 2.669 dopo 2.524 il giorno precedente. Il Governo transalpino ha, per altro, deciso di dichiarare Parigi e Marsiglia ‘zone rosse' a causa della propagazione del virus e questo permetterà alle autorità locali di imporre nuove restrizioni. Intanto, la Germania ha registrato un nuovo consistente numero di casi di Covid. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institute per le malattie infettive, ha certificato 1.449 nuovi contagi (1.445 ieri) a un totale di 221.413. I decessi in un giorno sono saliti a 14 (4 ieri) a 9.225. In Olanda i nuovi casi di coronavirus sono gradualmente saliti a 600 al giorno da circa 40 e si concentrano attorno a Rotterdam, il maggiore porto dell'Europa e ad Amsterdam e sono più frequenti tra i giovani. Intanto, il Governo della Nuova Zelanda ha deciso di prolungare di 12 giorni il lockdwon di Auckland, inizialmente introdotto per 3 giorni, dopo la scoperta di un focolaio di Covid-19. In America Latina, il Perù ha superato la soglia di 500mila casi e registra il maggior numero di decessi (25.700) in rapporto agli abitanti (32 milioni) del continente sud-americano. I casi di contagio nel mondo, secondo la John Hopkins University, sono 20,9 milioni e i decessi sono 759.600. Gli Usa sono il Paese più colpito con 5,24 milioni di casi, e 167mila morti, davanti al Brasile (3,22 milioni di casi e 105.500 decessi) e all'India (2,46 mln di casi e 48mila morti).