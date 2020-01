Il coronavirus in Italia, come difendersi da rischi reali e fake news La mortalità finora è in linea con quella di una tradizionale sindrome influenzale e il rischio di contagio è basso. Le precauzioni: dalla mascherina al lavaggio delle mani di Marzio Bartoloni

Coronavirus, i consigli per chi viaggia

4' di lettura

Il coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia. Positiva ai test una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma. Provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale. La notizia era attesa, ma ora cosa succede? Che cosa rischia l’Italia? La reazione del Governo italiano è stata pronta sin dallo scoppio della crisi con controlli a tappeto sugli arrivi in aeroporto dalla Cina e sui casi sospetti e ora è in arrivo la dichiarazione dello stato di emergenza .

Quanto è pericoloso il virus

La prima raccomandazione è: niente panico. Se fossero vere le stime sugli oltre 200 morti di fronte a 10mila casi si parla finora di una mortalità del 2% , ma se i casi fossero 50mila - come qualcuno segnala perché i numeri sarebbero sottostimati - andiamo a una mortalità molto inferiore, che è perfettamente in linea con la mortalità di ogni altra sindrome influenzale.

Basti pensare al numero di morti che fa l’influenza stagionale: in un anno, solo in Italia, 3mila diretti e 7-8mila indiretti. Tra l’altro finora la mortalità da coronavirus si è dimostrata molto più bassa rispetto ad altre pandemie del passato: la Sars ha provocato 813 decessi su 8.400 casi, con una mortalità quindi del 10% circa, mentre la Mers ha colpito 2.500 persone causando 858 decessi, con un indice di letalità del 30%.

Rispetto alle vittime causate in Cina dal coronavirus, bisogna vedere poi quanto questi decessi siano legati alle condizioni del paziente di base (anziani e persone con altre patologie) e quanto anche al sistema sanitario cinese, perché probabilmente non tutti gli ospedali sono organizzati per curare al meglio la polmonite.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

In Italia al momento rischio contagio basso

Per ora non si può parlare né di pandemia né di epidemia in Italia. I casi acclarati sono al momento quelli dei due cinesi in arrivo da Wuhan che hanno incubato il virus dalla Cina e ora sono ospedalizzati (all’Istituto Spallanzani di Roma), così come sono state immediatamente isolate le altre persone che erano con loro.