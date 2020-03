Il coronavirus lancia la corsa del dollaro. Fuga di capitali dai mercati emergenti

J.P. Morgan ha pubblicato un report sulla recessione globale causata dal virus Covid-19: «Non c'è più alcun dubbio che la lunga espansione globale finirà al termine di questo trimestre. Il punto fondamentale è capire ora quale sarà la profondità e la durata della recessione del 2020».

L'indice azionario mondiale Msci, che segue l'andamento di azioni in 49 paesi, cede circa lo 0,8%. Pesanti le commodities nella morsa del virus. L'oro soffre come altri asset per la elevata volatilità e cede lo o,7%. Il petrolio sale dopo un tonfo negli scambi overnight ai minimi da 18 anni. I titoli di stati di Italia, Francia e Grecia sono i più sensibili alle fluttuazioni di queste ore. «L'annuncio della Bce ha calmato per poco i mercati, i costi del debito salgono nei paesi in cui la crisi del coronavirus è più forte», spiega Mike Bell, global market strategist di J.P. Morgan.

Importante la mossa della Banca centrale europea. Gli acquisti di titoli di stato della Bce quest'anno nel complesso arriveranno a 1.100 miliardi di euro, con i nuovi acquisti di Francocorte che da soli valgono circa il 6% del Pil dell'eurozona.



Prima della mossa della Bce, la Fed ha avviato un piano di liquidità per il mercato dei mutual funds. La Bank of Japan ha lanciato due tranche di acquisti non previsti di bond per 1.300 miliardi di yen (12 miliardi di dollari). La banca centrale australiana ha tagliato i tassi monetari allo 0,25%, minimi record.



La Federal Reserve inoltre ha anche ampliato le linee swaps valutarie alle banche centrali di nove paesi per avere accesso al dollaro, nella speranza di prevenire un crollo dell'economia globale per la pandemia. La Fed ha spiegato che gli swaps, attraverso i quali la banca centrale americana accetta altre valute in cambio di dollari, per almeno i prossimi sei mesi permetteranno alle banche centrali di Australia, Brasile, Corea del Sud, Messico, Singapore, Svezia, Danimarca, Norvegia e Nuova Zelanda di scambiare una somma combinata totale di 450 miliardi di dollari.