Il coronavirus manda a picco petrolio e rame, mentre l’oro vola

L’Opec Plus, ha aggiunto il ministro, ha in ogni caso «la capacità e la flessibilità necessarie per rispondere a qualunque sviluppo, se la situazione lo richiederà». La prossima riunione del gruppo è già convocata per il 5-6 marzo a Vienna, con il compito di rivedere i tagli di produzione.

Sul tavolo c’è una probabile estensione delle misure oltre la scadenza attuale del 31, se non addirittura un ulteriore accentuazione dei tagli, secondo fonti Bloomberg. La Libia, a causa del blocco dei porti imposto dal generale Haftar, ha comunque perso proprio in questi giorni un milione di barili al giorno di greggio.

L’effetto sui metalli

Il panico da coronavirus ha colpito anche il London Metal Exchange, accelerando i ribassi del rame, che è sceso ai minimi da due mesi (5810 dollari per tonnellata). Per il metallo rosso è la nona seduta consecutiva di perdite: una serie negativa che non si ripeteva da sei anni.

Tra i non ferrosi più colpiti al Lme c’è anche il nickel, sceso a 12.630 dollari per tonnellata, il minimo da oltre sei mesi.

Tra le materie prime il ribasso più forte è però quello del minerale di ferro: il prezzo dell’«ingrediente» dell’acciaio (di cui la Cina consuma oltre metà dell’offerta mondiale) ha ripiegato verso 85 dollari per tonnellata, arrivando a perdere quasi il 7%. Il timore, a questo punto molto concreto, è che nella Repubblica popolare le attività industriali e il settore delle costruzioni subiscano un brusco rallentamento, anche solo nel breve periodo, con il rientro ritardato dalle festività del Capodanno lunare.