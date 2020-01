Il Coronavirus mette in allarme le boutique del lusso di Roma e Milano

Via del Babuino: «Registriamo già un lieve calo»

L’allarme causato dal coronavirus farà calare le presenze e dunque limiterà queste cifre? «In realtà abbiamo già riscontrato un leggero calo delle presenze - spiega Maria Letizia Rapetti, presidente della Nuova Associazione del Babuino, che ha fra i suoi membri i negozi della via che negli ultimi anni è diventata la nuova meta del lusso della Capitale, insieme a Via Condotti -. Tuttavia, è ancora presto per fare previsioni. Molto dipenderà da come l’Oms reagirà all’epidemia. Posso dire che via del Babuino, dove nel 2019 abbiamo registrato un generale aumento del 27% degli acquisti, è molto amata dai Millennials cinesi, i giovani viaggiatori che si spostano, e fanno acquisti, non abbandonando mai i loro smartphone. Con i quali effettuano anche i pagamenti, soprattutto con Alipay e WeChat, mentre il contante non è nelle loro corde».

Via Condotti: «Molti negozi dipendono dai turisti cinesi»

A poca distanza da Via del Babuino, addobbata con colori e motivi che omaggiano il capodanno cinese, anche fra i negozi di Via Condotti c’è attesa: «Speriamo che l’anno del Topo non trasformi nell’anno del virus- commenta con ironia Gianni Battistoni, titolare di una delle boutique più antiche della via e presidente dell’Associazione Via Condotti -. Il fatturato di molti negozi, soprattutto di marchi di orologeria, è strettamente dipendente dagli acquisti dei cinesi. Che si muovono in modo molto diverso, ancora meno sofisticato rispetto per esempio ai turisti nordamericani, ma che come tutti avrebbero bisogno di una città organizzata meglio, a partire dalla mobilità. Ma per questo confido ormai nella prossima amministrazione».

Montenapoleone District: «Restiamo positivi»

A Milano, allineata con i dati di Global Blue sugli acquisti di stranieri, c’è più ottimismo sull’allarme coronavirus. «Restiamo positivi - dice il presidente di Montenapoleone District, Guglielmo Miani, forte dei dati sugli acquisti dei cinesi e delle strade del lusso milanesi tinte di rosso per il Capodanno cinese e l’ingresso nell’anno del Topo -. Sono fiducioso nel fatto che la situazione possa rientrare», aggiunge Miani, confermando il primo posto conquistato dai cinesi negli acquisti di beni di lusso anche nel capoluogo lombardo.

Le iniziative per l’anno del Topo

Tra le vetrine del Quadrilatero della Moda, la mostra fotografica di Aldo Fallai ci porta a Shangai e scaccia ogni preoccupazione. Nelle boutique di Alberta Ferretti, Damiani, Dolce e Gabbana, Etro – solo per citarne alcune – esposizioni a tema con progetti artistici che richiamano la cultura orientale. «Collaborando con il Comune di Milano e gli hotel 5 stelle lusso della città - ha precisato Miani - creiamo eventi dai risvolti culturali pensati per chi viene nel Quadrilatero per fare shopping, soprattutto se straniero, attraverso i quali possa conoscere meglio Milano e l'Italia. Dedichiamo questo periodo dell'anno ai turisti cinesi, che sono via via sempre più importanti, ma con le nostre iniziative vogliamo che possano beneficiarne tutti, milanesi compresi».

Ok alla soglia dei 15mila euro per gli acquisti degli stranieri

Si guarda dunque agli acquirenti non residenti in Italia e a Miani abbiamo perciò chiesto conto anche della mai sopita polemica sul tetto all'uso del contante che riguarda anche gli stranieri. «Gli acquisti in genere avvengono con carte di credito - conferma – ma il tema resta fondamentale e va precisato che l'attuale soglia di 15mila euro la riteniamo adeguata, ma mai modificabile al ribasso».