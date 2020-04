Il coronavirus metterà fine al turismo di massa? Sul breve termine stabilimenti balneari e strutture ricettive si stanno organizzando per gestire il distanziamento tra i turisti e garantire le misure di sicurezza. Ma sul lungo termine sarà necessario ripensare e riqualificare l’offerta turistica del nostro Paese di Giovanna Mancini

Estate al mare, ripartenza moda e auto: la strategia per la fase 2

4' di lettura

Sarà l’estate degli italiani in Italia. Al mare e in montagna. Scaglionati. Come in ufficio, sui mezzi pubblici e al supermercato. «Dobbiamo metterci in testa che occorre imparare a convivere con questo virus e lavorare di conseguenza per ripensare anche l’offerta turistica», osserva Matteo Caroli, docente di economia e gestione delle imprese all’Università Luiss e responsabile del Master in Tourism Management.

È la fine del turismo di massa?

La pandemia da Covid-19 potrebbe assestare il colpo finale al turismo di massa, per come lo abbiamo conosciuto in questi anni, accelerando un processo di trasformazione dell’offerta che era già in atto da tempo.

«Già prima del Covid il turismo di massa veniva messo in discussione per la sua sostenibilità – conferma Caroli – ed è evidente che in futuro questa forma di accoglienza andrà diminuendo. Ma perché ciò avvenga occorre ripensare e adeguare un’offerta che invece per anni si è fondata su questo modello. Non è facile né immediato».

Un’occasione per riqualificare l’offerta

Per Magda Antonioli Corigliano, direttore del Master in Economia del Turismo della Bocconi, «questa situazione per tanti versi drammatica può essere l’occasione, per tanti operatori e per il sistema Paese, per rivedere l’offerta turistica italiana, e non soltanto sul breve termine per garantire standard di sicurezza sulle spiagge o nelle località turistiche più frequentate, ma anche sul medio e lungo termine, riqualificando e riposizionando la proposta».

Leggi anche: Così il virus sta cambiando il mondo: gli 8 trend della nuova economia (meno globale)

Affrontare la crisi, dunque, investendo sulla qualità delle strutture e dei servizi, sulla sostenibilità dell’offerta, sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.