Il coronavirus nel mondo, la mappa del contagio

In Germania i casi accertati sono almeno 60, a quanto riferiscono le autorità sanitarie. Le autorità tedesche, complessivamente ha messo in quarantena un migliaio di persone.



In Gran Bretagna sono 19 i contagiati, secondo gli ultimi aggiornamenti, 4 nelle ultime ore. Sono invece raddoppiati in Spagna i casi di coronavirus accertati, rispetto ai 12 di cui stamane ha parlato il ministero della Sanità. Sono saliti infatti a 24, anche se 2 sono stati già dimessi.



I casi verificati di coronavirus in Francia sono saliti da 18 a 38,

secondo quanto annunciato dal ministro della Salute

Olivier Veran che ha parlato di «un aumento

significativo». Ma è importante, secondo il ministro dell’Economia francese, «non cedere al panico economico».



Stati Uniti

Negli Stati Uniti i contagiati sembrano essere circa 70; non molti ma le polemiche divampano. Un cittadino con sindromi influenzali è andato in ospedale per farsi fare un tampone per il coronavirus dopo un viaggio in Cina, e ha ricevuto un conto di 3200 dollari. Negli Usa vi sono 90 milioni di persone senza assicurazione privata e ciò può determinare una diffusione del virus proprio per la indisponibilità dei cittadini a sborsare dollari per il test. In altre parole ciò può minare gli sforzi per controllare l'epidemia. «Se qualcuno ha sintomi influenzali vogliamo che cerchi assistenza medica- spiega Sabrina Corlette della Georgetown University -. Se hanno una di queste assicurazioni spazzatura , con troppe franchigie, e sanno che potrebbero essere costrette a pagare molto più di quanto possano permettersi, molti non lo faranno, e questo si traduce in un problema di salute pubblica».

Africa

Un caso di Coronavirus è stato confermato a Lagos, in Nigeria, sconfinata megalopoli di 20 milioni di abitanti. Il ministero federale della Sanità «conferma un caso di Covid-19 nello stato di Lagos. Questo caso, che è stato confermato il 27 febbraio, è il primo ad essere identificato in Nigeria dall'inizio dell'epidemia». Il ministero specifica che si tratta di un cittadino italiano che lavora in Nigeria, rientrato a Lagos da Milano il 25 febbraio. «Il paziente è in condizioni cliniche stabili e non presenta sintomi preoccupanti», ha assicurato il ministero, senza tuttavia fornire dettagli. Questa è la prima contaminazione ufficiale confermata nell'Africa sub-sahariana, finora apparentemente preservata dall'epidemia globale. Un altro caso è stato registrato in Algeria e 1 in Egitto.

America Latina

Il numero di casi sospetti di contagio da coronavirus in Brasile è passato da 20 a 132, secondo un nuovo bilancio annunciato dal governo, che ha ammesso che potrebbe ancora aumentare; i 213 altri casi notificati dalle strutture sanitarie dei diversi Stati non sono ancora stati analizzati dal dicastero federale.