Il coronavirus rimanda di sette mesi l’uscita delle nuove avventure di 007 «No Time to Die» era previsto sugli schermi per aprile e slitterà a novembre. Rimandate anche le riprese del «Mission impossible» con Cruise di Cristina Battocletti

007 è stato qui. L’Italia nei film di James Bond

2' di lettura

L’uscita mondiale del nuovo film di James Bond «No Time to Die», distribuito da Universal Pictures, è stata rinviata di sette mesi per l’epidemia di coronavirus che ha bloccato mercati fondamentali come quello cinese, il più grande dopo Hollywood.

Così le nuove performance di Daniel Craig nei panni di 007 saranno posticipate a novembre, ritardando l’uscita sul grande schermo prevista per aprile.

L’annuncio è avvenuto tramire l’account Twitter ufficiale di James Bond e non ha fatto riferimento specifico al coronavirus, ma il fatto che da gennaio i cinema siano interdetti al pubblico in Cina e in altre regioni dell’estremo Oriente, tra cui Giappone e Corea del Sud, cui si aggiunge, su tutt’altra longitudine, la piazza italiana, ha convinto la Universal Pictures a rimandare il tappeto rosso e le proieizoni.

«È tempo di mettere la salute pubblica al di sopra degli eventi pubblicitari», ha scritto il sito Web dei fan MI6-HQ.com in una lettera aperta. «Abbiamo aspettato tutti oltre quattro anni per questo film. Altri pochi mesi non danneggeranno la qualità e aiuteranno solo i botteghini».

«No Time to Die» è costato circa 200 milioni di dollari e per ora l’uscita del film è prevista in Inghilterra il 12 novembre e negli Stati Uniti il 25 novembre.

In seguito al Coronavirus sono state rallentate anche altre produzioni di colossal sbanca-botteghino, come la nuova versione di «Mission: Impossible» di Tom Cruise, che prevedeva riprese a Venezia, e le programmazioni del format televisivo della CBS «The Amazing Race».