Il correttore per il contorno occhi Un prodotto intelligente per il make-up della zona perioculare, perché ha un'immediata azione coprente e illuminante e mi migliora la qualità della pelle. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Un prodotto intelligente per il make-up della zona perioculare, perché ha un'immediata azione coprente e illuminante e mi migliora la qualità della pelle. Tre prodotti per tre fasce di prezzo

2' di lettura

Cos'è. Un prodotto intelligente per il make-up della zona perioculare, perché non soltanto ha un'immediata azione coprente e illuminante, ma con l'uso costante migliora la qualità della pelle.



Il correttore – o concealer – è in realtà uno strumento di grande versatilità. Prima di tutto, grazie alle sue dimensioni ridotte trova spazio in qualsiasi beautycase e si può tenere sempre in borsa; inoltre, può sostituire perfettamente il fondotinta, soprattutto in estate, perché ha una formula più pigmentata che copre le imperfezioni già con una quantità minima di prodotto.



Come si usa: per il contorno occhi, usiamone un piccolo tocco proprio tra l'occhio e la base del naso, vicino alla ghiandola lacrimale, e sfumiamolo verso le sopracciglia. Idem sotto all'occhio: una quantità pari a un chicco di riso è sufficiente per coprire le occhiaie senza evidenziare eventuali linee di disidratazione. Dopo la base, avremo già uno sguardo più sveglio, luminoso, e possiamo procedere all'applicazione del mascara, preceduto, se lo desideriamo, dall'ombretto. Per il resto del viso, picchiettiamone un tocco sulle imperfezioni (rossori e macchie).



Quale tonalità scegliere: per la zona degli occhi, la stessa o una nuance leggermente più chiara rispetto al fondotinta. Per mimetizzare le imperfezioni del viso, quella più vicina al colore della pelle (trovatela provandolo sulla guancia, non sul dorso della mano, mi raccomando). Per il contouring, sceglietene una tonalità più scura di un tono e applicatela subito sotto agli zigomi per scolpire i contorni del viso.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

The ABC Concealer di Espressoh si chiama così perché è addictive (crea dipendenza), ha un blending (sfumabilità) davvero immediato ed è ricco di caffeina per risvegliare lo sguardo, dare luminosità alla pelle e conferire un profumo piacevole. Esiste in due nuance che si adattano a tutti i toni di pelle, perciò è a prova di errore ed è perfetto per tutto il viso. Copre perfettamente le occhiaie e non evidenzia le linee di disidratazione (23 euro in Rinascente oppure online su https://it.espressoh.shop).