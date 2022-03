Il costo occulto della cessione dei crediti deteriorati: l’alternativa c’è

Si tratta dunque di un fenomeno europeo a tutto tondo. Cosa è successo? A marzo 2017 la Banca Centrale Europea (BCE) impone, con la pubblicazione di specifiche linee-guida, un cambio di passo nella gestione dei NPL, prevedendo tempi certi e rapidi per l'accantonamento di liquidità a seguito della loro contabilizzazione in bilancio. Ciò ha aumentato enormemente l'incentivo alla cessione sul mercato di NPL rispetto alla gestione in-house degli stessi da parte delle banche.

Non si trattava di una policy nuova per la BCE, che aveva spinto per un'accelerazione del riconoscimento delle perdite su crediti fin dall'avvio dell'operatività del meccanismo unico di vigilanza nel 2014. D'altronde tale condotta era comprensibile in un'ottica di breve periodo in cui la vigilanza mirava al rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito. La dismissione delle sofferenze, in base alla disciplina prudenziale, sostituisce infatti nell'attivo del bilancio della banca una posta (il NPL) che assorbe molto capitale con la liquidità che invece non ne assorbe affatto.

Anche i governi italiani si sono mossi nello stesso solco, modificando le leggi che governavano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti; in un paio di passaggi legislativi tra il 2014 ed il 2017 il periodo di ammortamento di una perdita su crediti è stato aggiornato da 18 anni ad 1 anno. In altri termini, riconosciuta una sofferenza, la banca poteva dedurre fiscalmente la perdita (in gergo tecnico la “spesa in bilancio”) in un solo anno conseguendo crediti fiscali (quindi minor gettito per l'erario).

I risultati di questi incentivi non si sono fatti attendere: la prassi di cessione dei NPL a terzi che prima del 2009 riguardava appena il 5% del totale delle posizioni chiuse nel corso dell'anno passa - in due step distinti - prima al 40% circa nel 2015-2016 e poi dal 2017 all'80% (vedi Figura 4).

Questo approccio alla “ripulitura” dei bilanci bancari dai NPL si è rivelato rapido ed efficiente, ma non privo di costi significativi per le banche e per l'intero sistema economico.