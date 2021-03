Il costo delle procedure che blocca la ripresa di Giuseppe Di Taranto e Angelo Guarini

Nello spirito di coesione politica che deve unire tutti per amore dell’Italia, tema centrale del programma di Mario Draghi è la riforma della pubblica amministrazione, che deve trovare esecuzione nei successivi decreti attuativi, in Italia sempre molto lenti e farraginosi, pena la perdita di parte dei 209 miliardi del Recovery fund. In proposito, il recente Position paper di Confindustria «Il costo delle procedure autorizzative per la transizione energetica e la sostenibilità», conferma questo rischio, evidenziando che sostenibilità, decarbonizzazione e green economy non sono slogan, ma investimenti e risorse stimabili tra i 50-60 miliardi l’anno fino al 2030. A cui vanno aggiunti i 70 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che dovrebbero generare sviluppo e impatti sociali positivi, ma bloccati da iter autorizzativi inefficienti e complicati a causa dei quali si rischia di produrre solo ulteriori deficit di competitività per il nostro Paese.

Risultato: questa paralisi pesa per circa 400 milioni l’anno per i mancati investimenti e per almeno altri 200 per la minore sicurezza del nostro sistema energetico, per complessivi 600 milioni. Inoltre, il Position paper lamenta il grave ritardo dei Dicasteri che avrebbero dovuto dare attuazione alle semplificazioni degli iter autorizzativi, paradossalmente gli stessi che avrebbero dovuto promuovere gli obiettivi di stabilità del Paese.

Che la situazione sia molto vischiosa è confermato dal fatto che per dare corso operativo al Decreto Semplificazione servono ben 64 decreti attuativi.

Vogliamo, pertanto, lanciare un forte allarme sulla inderogabilità, ora più che mai in piena fase pandemica, di superare colli di bottiglia che limitano in modo ormai intollerabile ogni iniziativa di sviluppo. Purtroppo, il tema in questione è fin troppo datato, al punto che probabilmente si è venuta a creare una sorta di abitudine, se non di consuetudine, mista ad apatica rassegnazione.

Già nel lontano 1973 Guido Carli, nelle «Considerazioni finali» della sua relazione quale Governatore della Banca d’Italia, utilizzò l’espressione «lacci e lacciuoli», e nel vuoto sono cadute anche varie sollecitazioni o narrazioni quali quelle del Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che lamentò di avere impiegato ben otto anni per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione di uno stabilimento di Mapei a Mediglia (Milano), mentre nello stesso arco di tempo l’azienda aveva realizzato e fatto decollare ben dodici stabilimenti in diversi Stati nel mondo. Secondo una ricerca svolta da Confartigianato, per aprire una gelateria occorrono ben 73 adempimenti, con 26 Enti diversi e per un costo di 13 mila euro.