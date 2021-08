Il costo della task force

Il Pnrr prevede complessivamente 730 milioni per l’investimento 2.2 della componente 1, missione 1, relativo alla semplificazione delle procedure. Per il capitale umano, quindi per il reclutamento dei mille esperti della task force, è prevista nel progetto dettagliato del Pnrr una spesa in quattro anni di 320 milioni di euro, a partire dal 2022.

