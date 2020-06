Il costume da bagno alla prova Covid-19: le vendite tengono grazie all’omnicanalità Il coronavirus non affossa le vendite di costumi da bagno, che in Italia valgono 750 milioni di euro l’anno. Focus sui turisti italiani e sul digitale di Marta Casadei

Sono uno degli acquisti imprescindibili dell’estate: indossare un costume da bagno, di qualunque tipo esso sia e ovunque ci si trovi, è quasi sempre sinonimo di relax e tempo libero. In quest’estate diversa, che segue il lungo lockdown ed è tuttora “azzoppata” dalle restrizioni a causa dell’epidemia di Covid-19 ancora in corso nel mondo, il costume sembra non aver perso smalto.

Business in tenuta

«La previsione è che il business dei costumi tenga, pur registrando un calo rispetto agli anni precedenti», racconta Alessandro Legnaioli, direttore di Maredamare, la più importante fiera italiana del settore . La manifestazione, prevista per la fine di luglio a Firenze (quando invece sarà online una vetrina virtuale), è stata rimandata a settembre (dal 12 al 14), sia per questioni di sicurezza sia per «dare tempo alle aziende che stanno ricominciando a concentrarsi sul prodotto, dopo mesi passati nel limbo».

Tornando alle vendite - che in Italia, nel 2019, si sono attestate a 750 milioni di euro - secondo Legnaioli terranno perché il costume è «un capo gratificante che, in media, ha un prezzo più basso rispetto ad altri prodotti di moda».

Il coronavirus, tuttavia, ha avuto un impatto su momenti chiave per le vendite, come «il periodo di Pasqua e i mesi di maggio e giugno, con negozi che non avevano ancora ritirato tutti gli ordini», chiosa il direttore di Maredamare. La sofferenza - che si rifletterà inevitabilmente sulla filiera - ha riguardato le località di mare, dove si concentra il 50% delle vendite di beachwear in Italia, e dove, in alcuni casi, i negozi sono rimasti chiusi fino a giugno. Ma non ha risparmiato né risparmierà i centri delle città d’arte, meta di shopping per i turisti stranieri (secondo l’Enit, quest’anno, ne mancheranno all’appello oltre 30 milioni).

Località turistiche in ripresa

La conferma arriva dalle aziende con una rete di negozi che copre il Paese in modo capillare: «I punti vendita delle località turistiche si riprenderanno, anche grazie al maggior numero di turisti italiani - dice Gianluigi Cimmino, ceo e presidente di Pianoforte Holding cui fa capo il marchio Yamamay - mentre a soffrire saranno le città d’arte». Cimmino descrive un’Italia che, sul fronte acquisti, è spaccata in due con «il Nord ancora in sofferenza, mentre il Centro-Sud si sta riprendendo bene». Il beachwear Yamamay sta registrando risultati positivi, sia offline sia online. «Il canale online, che nel complesso continua a crescere del 30-35% in termini di vendite, funziona bene anche per i costumi. A livello generale stiamo avendo risultati sorprendenti nel segmento uomo che è quello che sta crescendo di più: subito dopo il lockdown avevamo registrato acquisti maschili per l’abbigliamento intimo; può darsi che i nuovi clienti, soddisfatti, abbiano deciso di provare anche i costumi da bagno», dice Cimmino.