Il cous cous di San Vito Lo Capo e la camminata nella Riserva dello Zingaro

Un piatto di cous cous a San Vito Lo Capo sarà il premio della camminata nella Riserva Naturale dello Zingaro, una dei tesori del trekking vista mare siciliano. Dall'ingresso Nord la prima ad apparire è Cala Tonnarella dell'Uzzo: sì, c'è tempo per un primo bagno nell'acqua celeste e trasparente. Ci si inoltra subito dopo nella verzura mediterranea e tra i fichi d'India e poi ecco in splendida successione Cala Marinella, Cala Beretta, Cala della Disa, Cala del Varo e per ultimo Cala Capreria. Qui l'ambiente è proprio delicato perciò bisogna essere assolutamente rispettosi della natura.

